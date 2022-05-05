​Тюменцам предлагают собрать посылки ветеранам ко Дню Победы

В Тюмени уже 11 год подряд работает почтовая станция «Спасибо ветеранам!». Жители города, волонтеры и предприятия собирают посылки ветеранам, труженикам тыла и детям войны ко Дню Победы. Принять участие в благотворительной акции может любой желающий.

«В этом году очень активны самые маленькие участники акции — воспитанники детских садов № 123, 164, 151, 135 и 50. Также к благотворительной почтовой станции присоединились ученики школ № 38, 22, 5, 89 и 30. Не остались в стороне и компании нашего города: ООО «Корпорация-СТС», ООО «Энко-Групп», ООО «Кондитерская фабрика "Квартет"», ИП Жураев. Подарки к 9 Мая уже в этом месяце получили более сотни ветеранов, тружеников тыла и детей войны. Организаторы акции благодарят тюменцев, принявших участие в акции «Спасибо ветеранам!», за отзывчивость, неравнодушие и готовность творить добрые дела», - рассказали в департаменте социального развития Тюменской области.

Организуют акцию тюменский благотворительный фонд «Старшее поколение» совместно с региональным центром активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Любой желающий может внести свой вклад в общее доброе дело: сформировать бандероли с подарками, а волонтеры доставят их адресатам при помощи «Спасибомобиля». Присоединиться к акции можно до 30 мая.

Возможные варианты участия в акции:

- покупка и передача подарков через пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123 (кабинет №4, отдел по связям с общественностью, пн.—пт. 08:00—16:30);

- личное поздравление и вручение подарка (в присутствии специалиста центра или благотворительного фонда);

- зачисление целевого благотворительного пожертвования на счет Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение» (реквизиты: ИНН 7204195128, КПП 720301001, Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч 30101810800000000651, назначение платежа: благотворительное пожертвование, в графе «Получатель» необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение»);

- информационная поддержка проекта.