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В Госдуме анонсировали четырехдневную рабочую неделю в «недалеком будущем»

Россия может перейти к четырехдневной рабочей неделе, считают в Госдуме

В Госдуме анонсировали четырехдневную рабочую неделю в «недалеком будущем»
Госдума РФ

Россия уже в «недалеком будущем» может перейти к четырехдневной рабочей неделе, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат при этом исключил «законодательно-насильственное внедрение» и призвал учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, где невозможно ввести сокращенную рабочую неделю, пишет РИА «Новости».

«Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости. Тем более в разгар пандемии это было одно из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия. Но главное условие здесь — поэтапная эволюция, ни в коем случае не законодательно-насильственное внедрение», — сказал Нилов.

Он добавил, что «рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно», а искусственные навязывания и ограничения только принесут вред. «На предприятиях все меньше требуется физическая сила, а больше умственная. Человек превращается из рабочего в оператора машин. В связи с этим назрела очередная реформа условий труда», — отметил парламентарий.


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Сегодня в 19:20, просмотров: 40, комментариев: 0

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