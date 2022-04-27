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​В Тюменской области начался сев зерновых и зернобобовых культур

В Ишимском и Казанском районах начали сеять зерно

​В Тюменской области начался сев зерновых и зернобобовых культур
Фото: admtyumen.ru

Аграрии Тюменской области приступили к севу зерновых и зернобобовых культур. Сельхозтоваропроизводители приступили к работе в Ишимском и Казанском районах.

«Сельскохозяйственные товаропроизводители Тюменской области приступили к посеву сельскохозяйственных культур. Работа закипела на полях Ишимского района: ООО «Ишимагропродукт» уже проводит посев гороха, а ЗАО «Песьяновское» вышли на посев однолетних трав. Кроме того, в Казанском районе приступили к посеву кормовых культур. Здесь ЗАО «Агрокомплекс Маяк» уже провел беспокровный посев многолетних трав на площади 120 гектаров и посеял 30 гектаров однолетних трав», - рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона.

Также отмечается, что погода позволяют проводить ранее-весеннее боронование почти во всех районах региона.

«Уже обработано почти 540 тысяч гектаров земли, это 63 процента от запланированных объемов. При этом в Бердюжском и Сладковском районах эти работы уже завершены на 100 процентов. Также сельхозпредприятия ведут боронование многолетних трав и заняты внесением минеральных удобрений. Посев зерновых и зернобобовых культур, технических, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки», - добавили в департаменте.


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27 апреля в 14:24, просмотров: 35, комментариев: 0

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