В Ишимском и Казанском районах начали сеять зерно

Аграрии Тюменской области приступили к севу зерновых и зернобобовых культур. Сельхозтоваропроизводители приступили к работе в Ишимском и Казанском районах.

«Сельскохозяйственные товаропроизводители Тюменской области приступили к посеву сельскохозяйственных культур. Работа закипела на полях Ишимского района: ООО «Ишимагропродукт» уже проводит посев гороха, а ЗАО «Песьяновское» вышли на посев однолетних трав. Кроме того, в Казанском районе приступили к посеву кормовых культур. Здесь ЗАО «Агрокомплекс Маяк» уже провел беспокровный посев многолетних трав на площади 120 гектаров и посеял 30 гектаров однолетних трав», - рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона.

Также отмечается, что погода позволяют проводить ранее-весеннее боронование почти во всех районах региона.

«Уже обработано почти 540 тысяч гектаров земли, это 63 процента от запланированных объемов. При этом в Бердюжском и Сладковском районах эти работы уже завершены на 100 процентов. Также сельхозпредприятия ведут боронование многолетних трав и заняты внесением минеральных удобрений. Посев зерновых и зернобобовых культур, технических, картофеля и овощей планируется завершить в оптимальные агротехнические сроки», - добавили в департаменте.