Двое детей пострадали под колесами автомобилей в Сургуте за сутки

В Сургуте накануне, 19 апреля, произошло два ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы. Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, в первом случае наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на 12-летнего мальчика, когда он возвращался из школы домой. Вторая авария случилась в жилой зоне, когда 13-летний подросток переходил проезжую часть во время прогулки.

«Уважаемые водители, будьте предельно внимательны при проезде дворовых территорий и пешеходных переходов. Дети не предсказуемы, и могут попасть под колеса автомобиля неожиданно», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП с четырьмя пострадавшими. Также сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей в состоянии опьянения, 4 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения.