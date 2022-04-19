MTV, Nickelodeon и другие телеканалы компании Paramount приостановят вещание в России

С 20 апреля ТВ-каналы Paramount, в число которых входят Paramount Channel, развлекательный Paramount Comedy, музыкальные — MTV Russia, MTV Live HD и MTV 00s, а также детские — Nickelodeon, Nickelodeon HD, NickToons и Nick Jr, перестанут работать на территории России. Об этом ТАСС сообщили в российской пресс-службе телеканалов.

«Пресс-служба каналов «MTV Россия», Paramount Comedy, Nickelodeon и Paramount Channel подтверждает приостановку вещания в России», — говорится в сообщении.

Ранее свою деятельность в России приостановили кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures и Disney, а также медиакомпания Discovery, которой принадлежит 15 развлекательных телеканалов, в том числе Animal Planet, Eurosport, HGTV и TLC, стриминговая платформа Netflix, агентство Bloomberg и телеканалы CNN, CBS News и ABC News, отмечает РБК.