«Победа» отменила рейсы в Анапу из девяти городов России на все лето

Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Анапу из девяти городов России на период с июня по сентябрь 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании. Авиаперевозчик не будет летать в южный город из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.

Отмену рейсов в компании объяснили «производственной необходимостью» и «влиянием совокупности внешних факторов». «Клиентам отмененных рейсов автоматически оформляется полный возврат денег за авиабилеты, приобретенные на pobeda.aero», - добавили в пресс-службе «Победы».

В конце марта «Победа» решила сократить авиапарк с 41 самолета Boeing 737–800 до 25, сообщал РБК со ссылкой на исполняющего обязанности гендиректора компании Андрея Юрикова. По его словам, это было сделано, чтобы обеспечить «потребность в запчастях для всего флота в будущем» и безопасность полетов, отмечало издание.

Добавим также, что 11 апреля Евросоюз включил «Победу» и еще 19 российских авиакомпаний в черный список, сославшись на серьезную озабоченность по поводу безопасности.