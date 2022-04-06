Вице-спикер Госдумы предложил увеличить майские праздники до десяти дней

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить предстоящие майские праздники до десяти дней - с 1 по 10 мая. По его мнению, это поможет людям заготовить продукты на осень, пишут «Ведомости». Заявление народного избранника опубликовано на сайте партии.

«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей […] Предложение партии «Новые люди» — в этом году сделать длинные майские праздники. Потому что людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», — сказал Даванков.

Помимо прочего продление праздников поможет людям пообщаться друг с другом, считает вице-спикер.

В этом году, согласно производственному календарю, выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 дни месяца.