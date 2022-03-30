Тюменских соцпредпринимателей приглашают подать документы на получение важного статуса

Социальные предприниматели Тюменской области получили возможность подать документы на получение статуса социального предприятия. Получение этого статуса позволит участвовать в конкурсе грантов в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и получить поддержку до 500 тысяч рублей.

«Получить дополнительную информацию и скачать пакет документов можно по ссылке. За консультацией можно обратиться по телефону: (3452) 49-99-44, доб. 242», - сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Организации, получившие статус социального предприятия, могут также рассчитывать на такие виды поддержки, как:

- льготная ставка по займу в Фонде микрофинансирования Тюменской области — 4% с залогом, 8% без залога;

- льготы по аренде муниципального имущества — корректирующий коэффициент 0,2;

- иные виды поддержки, предусмотренные для социальных предприятий Тюменской области.

«Если вы работаете в социальной сфере, вы тоже можете получить государственную поддержку в виде грантов. Конкурс грантов 2022 года пройдет во втором полугодии. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подать документы на признание предприятия социальным до 1 мая», - добавили в департаменте.