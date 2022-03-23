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​Интерес к потребительским кредитам в России упал вдвое

На 75% сократилась выдача потребительских кредитов в России

​Интерес к потребительским кредитам в России упал вдвое
pixabay.com

Число заявок россиян на получение потребительских кредитов в банках снизилось вдвое, их выдача упала на 60–75%. Многие клиенты отказываются от получения кредитов по ставке выше 20% уже после одобрения банком ссуды.

С 7 по 13 марта в банки подали на 44% меньше заявок на потребительские кредиты, чем за неделю с 14 по 20 февраля, пишет «Коммерсантъ». По сравнению с аналогичной неделей прошлого года снижение составило 40%, следует из данных исследования финансового маркетплейса «Юником24» и бюро кредитных историй «Эквифакс». По оценке экспертов, замедление кредитования может привести к снижению доходов банка по итогам года на 30-40%.

Сейчас в среднем в неделю подается около 15 млн заявок на получение кредита, годом ранее было 30 млн, рассказал изданию гендиректор «Юником24» Дмитрий Африканов. Он объяснил это тем, что россияне не готовы к кредитам по таким высоким ставкам. 28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку с 9,5% до 20%, что привело к росту ставок по банковским продуктам, включая кредиты. Сейчас ставка на кредит наличными в крупнейших банках находится на уровне 20% и выше.

Руководитель центра потребительского кредитования Росбанка Игорь Дмитриев отметил, что на 24 и 25 февраля, когда действовали старые ставки, пришелся краткосрочный всплеск выдач кредитов. После роста ставок количество заявок, по его оценке, сократилось примерно вдвое.

По словам Дмитриева, снизился и уровень TakeRate: клиенты, получив одобрение на кредит, отказываются брать его по новым повышенным ставкам. Дмитриев отметил, что в целом в сравнении с результатами февраля кредитование упало на 80%.

По оценкам НРА, с 24 февраля выдачи потребкредитов снизились на 60–75%. Агентство связало это в первую очередь с ростом ключевой ставки до заградительных значений. «По итогам марта рынок может увидеть падение выдачи на 60–75% по сравнению с февралем. Снижение будет более существенное, чем в апреле 2020 года, когда выдачи уменьшились на 55% по сравнению с мартом», — отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 155, комментариев: 0

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