Два тюменца погибли в ходе спецоперации в Украине

Сегодня в Тюменской области прощаются с двумя военнослужащими – Андреем Петровым и Никитой Анциперовичем. Они погибли в ходе спецоперации в Украине, сообщают в информационном центре правительства региона.

«Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами», – выразил соболезнования губернатор Тюменской области Александр Моор.

С военнослужащим Никитой Анциперовичем простились в Тюмени. Андрея Петрова похоронят в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа.