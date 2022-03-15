25 тысяч российских туристов не могут вернуться из-за границы

До 25 тысяч российских туристов на сегодня остаются за рубежом. Вернуться домой они должны в течение ближайших двух недель, воспользовавшись вывозными рейсами, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«За рубежом сейчас находится до 25 тыс. туристов из России, которые имеют право воспользоваться вывозными рейсами. При стабильном графике выполнения вывозных рейсов туристические и авиационные власти рассчитывают вывезти туристов в течение ближайших двух недель, это до 3 тысяч туристов ежедневно», — цитирует «Интерфакс» сообщение АТОР.

По данным ассоциации, наиболее остро стоит вопрос возвращения в Россию туристов, которые застряли в Таиланде, улетев туда рейсами «Уральских авиалиний». Также большое число россиян, до 13 тыс. человек, дожидается вылета из Египта. Кроме того, российские туристы застряли в ОАЭ, на Мальдивах, в Болгарии, на Кипре, Сейшелах, а также в странах Карибского региона.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России, напоминает агентство. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.