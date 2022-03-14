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Шесть человек умерли от коронавируса в Югре за сутки

539 новых заболевших ковидом выявлено в ХМАО за сутки

Шесть человек умерли от коронавируса в Югре за сутки
pixabay.com

За последние сутки в ХМАО зарегистрировано 539 новых заболевших коронавирусом. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Ханты-Мансийске – 78, Сургуте – 70 и Березовском районе – 69.

«На момент выявления у 524 наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - сообщили в окружном оперативном штабе.

Отмечается также, что состояние 56 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, еще 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Умерли за сутки от коронавируса в ХМАО шесть человек. За весь период пандемии жертвами инфекции в округе стали 2 465 человек.


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14 марта в 11:16, просмотров: 668, комментариев: 0

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