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Песков: делагаты из России прибыли на переговоры с украинцами в Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ заявил о готовности делегации провести переговоры в Гомеле

Песков: делагаты из России прибыли на переговоры с украинцами в Белоруссию
Фото: Sputnik

Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с представителями властей Украины. Заседание может начаться в Гомеле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», – сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было бы военных действий. Глава Украины подчеркнул, что Киев хочет мира и готов к переговорам с делегацией из РФ, но предложил другие города, которые не участвуют в конфликте.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 88, комментариев: 0
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