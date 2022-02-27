Пресс-секретарь президента РФ заявил о готовности делегации провести переговоры в Гомеле

Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с представителями властей Украины. Заседание может начаться в Гомеле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», – сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что согласился бы на переговоры в Белоруссии, если бы с ее стороны не было бы военных действий. Глава Украины подчеркнул, что Киев хочет мира и готов к переговорам с делегацией из РФ, но предложил другие города, которые не участвуют в конфликте.