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​Валерия Маркина: «Нас объединяет наше горячее сердце и открытая душа»

Руководитель нефтеюганской арт-резиденции развеивает мифы о некоммерческих организациях

​Валерия Маркина: «Нас объединяет наше горячее сердце и открытая душа»
Фото спикера

АНО «Лаборатория успеха» продолжает цикл интервью с представителями креативных индустрий Югры. Сегодня поговорим о том, как развиваются креативные индустрии в небольших городах, какую поддержку могут получить молодые авторы и предприниматели, а также о роли некоммерческих инициатив в формировании культурной среды региона, – с руководителем арт-резиденции города Нефтеюганска, основателем Школы телевидения «Art school» и выпускницей Мастерской новых медиа Валерией Маркиной.

Арт-резиденция как ресурсный центр

Валерия возглавила арт-резиденцию Нефтеюганска в июле прошлого года. За год работы она столкнулась с огромным количеством сложностей – территориальных, кадровых, ресурсных. Однако, несмотря на все вызовы, за это время она пришла к главному выводу: существование проектов, оказывающих поддержку творцам необходимо.

«Арт-резиденция, по хорошему счету, должна быть местом для местных художников – абсолютно в любом направлении. Но поддерживать абсолютно всех, кто занимается каким-либо видом творчества, априори невозможно», – честно признается Валерия Маркина.

Проанализировав деятельность с точки зрения экономической эффективности и посещаемости, команда резиденции выделила два ключевых направления:медиа и театральное творчество (все, что связано с публичными выступлениями, словом, поэзией, драматургией).

При этом в составе по-прежнему остаются гончарная мастерская и художественная студия. Своей целью нефтеюганская арт-резиденция ставит оказание помощи культурным деятелям: от оформления документации до информационного освещения событий.

Отличие Нефтеюганска от Сургута: частная инициатива и бюджетное учреждение

Валерия Маркина проводит важное различие между арт-резиденциями разных городов. Сургутская арт-резиденция «Квартира» является частью бюджетного учреждения – историко-культурного центра «Старый Сургут». Нефтеюганская же резиденция возникла в 2022 году как часть некоммерческой организации.

«Это частная инициатива, которая была поддержана администрацией города», – объясняет она.

Изначально запланированная как пространство для кожевенной и гончарной мастерских, музыкантов и вокалистов, сейчас резиденция переосмыслила свои приоритеты. И хотя гончарная и художественная студии продолжают работать, ключевыми направлениями стали медиа и театр.

Поддержка творцов: гранты, недвижимость, информация

На вопрос о том, на что могут претендовать представители креативных индустрий, Валерия отвечает развернуто. Поддержка нужна разная, и все ее формы важны.

«Кому-то нужна ресурсная поддержка в виде помещения, кому-то деньги. Креативные индустрии однозначно надо поддерживать», – убеждена она.

Особенно остро стоит вопрос с помещениями. Многие мастера – самозанятые, которые шьют, вяжут, пишут картины, делают это дома. Позволить себе мастерскую или коммерческую аренду они не могут.

«Коммерческая недвижимость – это совершенно другие деньги, другие риски, задачи, цели. Не все могут позволить себе даже снять ее вскладчину. Поэтому имущественная поддержка – очень хорошее подспорье», – говорит руководитель арт-резиденции.

Играет роль и информационно-консультационная помощь: «Не все знают, что есть реестр креативных индустрий, как на него претендовать, какие есть конкурсы, как себя продвигать. Это самый первый и самый важный шаг».

Что объединяет югорчан: горячее сердце и открытая душа

По образованию Валерия Маркина – актриса. Она приехала в Югру из Челябинской области в 2015 году с выступлением на нефтеюганском фестивале «Галерка». Театр кукол «Волшебная флейта» пригласил ее на работу, и она осталась.

«Я согласилась, отслужила всего лишь год в театре, затем ушла в средства массовой информации, и не смогла расстаться с этим городом», – признается она.

Сравнивая разные города Югры, Валерия отмечает: у каждого своя атмосфера, люди отличаются друг от друга, но есть то, что объединяет всех югорчан, независимо от муниципалитета.

«То, что нас всех объединяет – это наше горячее сердце и открытая душа. Этим я горжусь. Югра – удивительная территория. Когда я приехала сюда, удивилась, насколько много здесь возможностей для молодежи. Если ты готов развиваться и что-то делать, а не ждешь манны небесной, то Югра станет местом, где ты сможешь реализовать себя».

«Не стыдиться продавать хороший продукт»: что НКО может взять у бизнеса

Валерия Маркина – человек, который перешел из коммерции в некоммерческий сектор. С 2018 года она руководит Школой телевидения «Art school», которая является социальным бизнесом. После того как под ее руководством оказалась арт-резиденция (НКО), Валерия столкнулась с рядом сложностей.

«В бизнесе все проще, быстрее, оперативнее. Все заточены на коммерческую выгоду. В НКО люди не привыкли работать как бизнес», – делится она.

«Я взаимодействовала с многими людьми в рамках обучения, и чувствуется их некоторая оторванность: «Мы сейчас придумаем такие замечательные проекты, а когда мы это будем делать и какими силами – бог его знает», – замечает Маркина.

НКО, по ее мнению, может позаимствовать у бизнеса несколько важных навыков: «Быстро принимать решения, правильно себя позиционировать, не стыдиться продавать хороший продукт, уделять его качеству огромное внимание».

Мифы об НКО

Один из стереотипов о некоммерческом секторе, по словам Валерии, касается женщин, которые там работают. «Существует миф: в НКО работают плохо выглядящие, плохо одетые женщины, которые мало ухаживают за собой. Они занимаются проектами, помогают другим, жертвуя своим временем и забывая, что в первую очередь должны помогать себе, ведь они являются лицом организации», – говорит она.

Валерия Маркина считает, что нужно повышать статус женщин в НКО: «Сейчас время женщин. Надо этот женский статус во всех его проявлениях поддерживать, задавать высокие стандарты. Я за то, чтобы женщины в НКО выглядели хорошо, правильно себя позиционировали. Это очень серьезная, хорошая миссия».

Второй стереотип – про деньги. «Есть такая позиция: у нас денег нет, у нас все плохо, помогите, пожалуйста. Этот настрой виден», – признает руководитель нефтеюганской арт-резиденции. Но она убеждена: проблема не в отсутствии ресурсов как таковых, а в подходе.

Именно здесь НКО и пригодится то, чем обладает бизнес: «высокая скорость принятия решений, правильный подход к вопросу распределения ресурсов, как человеческих, так и финансовых».

Планы: новое пространство, чемпионат по чтению и городской конкурс

Ближайшая и самая амбициозная цель – расширение территории арт-резиденции, которая на данный момент располагается на 120 квадратных метрах. Команда подала проект на инициативное бюджетирование и очень надеется на поддержку сообщества.

«Мы очень хотим, чтобы у креативных индустрий Нефтеюганска по двум нашим направлениям – медиа и театральное творчество – был дом. Место, куда горожане могут прийти, создать свой проект, провести досуг, вдохновиться и пойти жить счастливую жизнь».

Из конкретных проектов: цикл поэтических вечеров, последний из которых прошел накануне Международного женского дня под символичным названием «Разрешите себе быть разной» – о многогранности каждой женщины, о праве проявлять себя по-разному.

«Самое главное – не останавливаться на достигнутом, делать хорошие, добрые дела, которые нужны этому месту. В маленьких городах кто-то же должен остаться и что-то делать. Вот в Нефтеюганске этим занимаемся мы».

АНО «Лаборатория успеха» благодарит Валерию Маркину за откровенный разговор, теплую атмосферу и вклад в развитие креативных индустрий Югры.

Как театр способен выжить без собственного помещения, откуда приходят идеи для постановок и как театральное искусство может менять людей – рассказал в интервью директор, актер, режиссер и преподаватель театральных направлений высшей категории, руководитель «Летучего театра» в Сургуте Сергей Гиренко.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 102, комментариев: 0
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