Ученые развеяли популярные мифы о главном летнем продукте ‒ арбузе

Сегодня, 3 августа, отмечается День арбуза ‒ одного из главных летних продуктов. Ученые Пермского Политеха объяснили, какие из популярных представлений ‒ мифы, чем на самом деле полезен арбуз и на что обратить внимание при покупке.

Миф 1. Арбуз ‒ это ягода

Один из самых распространенных споров ‒ что такое арбуз: фрукт или ягода. С точки зрения ботаники, не подходит ни один из этих вариантов.

«У настоящей ягоды, например, винограда, смородины, томата, кожура и мякоть тонкие ‒ они развиваются из стенки завязи цветка. А у арбуза все сложнее: его твердая корка образуется в том числе и из других частей ‒ цветоложа и чашелистиков, которые со временем срастаются и твердеют. Кроме того, если разрезать ягоду, семена будут просто плавать в однородной мякоти, а у этого продукта они сидят в рыхлой волокнистой ткани, которая пронизывает всю внутреннюю часть плода», ‒ рассказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

Поэтому ботаники относят арбуз к семейству тыквенных ‒ вместе с дыней, кабачком и огурцом.

Миф 2. В арбузе нет ничего полезного

Арбуз действительно более чем на 90% состоит из воды. Но это не значит, что в нем нет пользы. Его мякоть содержит ликопин, витамины С и группы В, фолиевую кислоту, каротин, калий, магний, железо, кальций и фосфор, объясняет доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

«Также в плодах есть пектиновые вещества, которые стимулируют полезную микрофлору кишечника. Кроме того, это ценный источник специфических аминокислот, таких как L-цитруллин и L-аргинин, которые благотворно влияют на кровообращение. Благодаря своему составу продукт рекомендован для употребления при подагре, гипертонии, заболеваниях сердца, печени, желчного и мочевого пузырей, почек, а также как общеукрепляющее средство», ‒ рассказывает она.

Полезны и семена арбуза. Из них получают масло с ненасыщенными жирными кислотами, которые, по словам ученого, положительно влияют на состояние клеток печени.

Миф 3. Арбуз выводит «шлаки» из организма

Еще один популярный миф ‒ арбуз якобы очищает организм от «шлаков». Ученые уточняют: сам термин «шлаки» в современной медицине научного обоснования не имеет.

Арбуз действительно обладает мочегонным действием. Он стимулирует работу почек и помогает выводить из организма избыток жидкости и растворенные вещества.

«Однако с точки зрения современной медицины термин «шлаки» не имеет научного обоснования, поскольку все продукты обмена веществ, включая вышеперечисленные, постоянно образуются в клетках и удаляются из организма через почки, кишечник, легкие и кожу без дополнительных усилий», ‒ отмечает Баньковская.

Поэтому корректнее говорить не об «очищении», а о поддержке естественного выведения продуктов обмена веществ и лишней жидкости.

Миф 4. Арбуз можно есть сколько угодно

У арбуза низкая калорийность ‒ около 30-40 ккал на 100 граммов. Но это не делает его продуктом, который можно есть килограммами.

Главная причина — высокое содержание фруктозы и глюкозы. При переедании они могут вызывать скачки уровня сахара в крови. Со временем это снижает чувствительность клеток к инсулину и может привести к диабету второго типа. Кроме того, слишком большая порция за раз способна привести к вздутию, диарее и дискомфорту.

«Для здорового взрослого человека оптимальная порция составляет 400-500 г мякоти в день, что эквивалентно примерно двум-трем ломтикам среднего размера. Для детей количество можно не уменьшать, особенно в жаркую погоду, когда они много двигаются и теряют жидкость, однако важно следить за индивидуальной реакцией организма. Арбуз противопоказан при обострении хронических заболеваний почек и мочекаменной болезни, а также при сахарном диабете ‒ в этом случае его количество строго ограничивается врачом. Беременным женщинам стоит употреблять продукт умеренно, чтобы избежать отеков, а при кормлении грудью ‒ следить за реакцией ребенка, так как может проявиться аллергия», ‒ предупредила Екатерина Баньковская.

Миф 5. Арбуз «бродит» в желудке

Многие считают, что арбуз нужно есть отдельно от другой еды, иначе он начнет «бродить» в желудке. Ученые называют это заблуждением и объясняют его тем, что продукт переваривается быстрее другой еды ‒ примерно за 20-30 минут.

Поэтому после плотного обеда арбуз якобы задерживается в желудке вместе с более тяжелой пищей и может вызвать газообразование. Но у этого утверждения нет убедительного научного подтверждения.

«У здорового человека желудок и кишечник вполне справляются с разными консистенциями одновременно, а газообразование чаще вызвано индивидуальной реакцией или перееданием, а не самим фактом смешивания», ‒ говорит Баньковская.

Арбуз можно сочетать с нежирными сырами, например, фетой или моцареллой, мятой, лаймом, ветчиной или прошутто, овощными салатами, и даже цельнозерновым или ржаным хлебом. Последний вариант ученые называют одним из самых сбалансированных: пищевые волокна замедляют всасывание сахаров и помогают дольше сохранять чувство сытости.

Миф 6. Чем крупнее арбуз, тем он лучше

Крупный арбуз не всегда самый спелый и сладкий. По словам Никиты Фаустова, слишком большой размер может быть связан не только с сортом, но и с избыточным применением азотных удобрений.

«Плоды весом более 10-12 кг действительно с высокой вероятностью могут быть выращены с избыточным внесением азотных удобрений, которые используют для ускорения набора массы и созревания. Такой арбуз часто оказывается водянистым, невыраженным по сладости и с рыхлой мякотью, а в худшем случае ‒ с повышенным содержанием нитратов. В организме они превращается в нитриты, которые нарушают транспортировку кислорода, могут вызывать интоксикацию ‒ головную боль, слабость, тошноту, а при хроническом превышении норм создают риски для сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта», ‒ предупреждает эксперт.

Оптимальный вес для большинства сортов ‒ пять-восемь кг.

Есть и простой домашний тест: кусочек мякоти можно положить в стакан с теплой водой. Если вода сильно окрасилась в розовый цвет, это может указывать на большое количество нитратов. Если просто помутнела ‒ показатель, скорее всего, в пределах нормы.

Миф 7. Желтое пятно и зеленый хвостик ‒ признаки плохого арбуза

Желтое или светло-оранжевое пятно на боку арбуза ‒ не признак порчи. Это место, которым плод лежал на земле во время созревания.

«У спелого арбуза оно приобретает насыщенный желтый или светло-оранжевый оттенок. Если же оно белое или зеленоватое ‒ скорее всего, продукт сорвали недозрелым, и он не успел набрать достаточно сахара. Так что рыжеватый цвет пятна ‒ это не брак, а один из главных индикаторов сладости и качества», ‒ сообщил Никита Фаустов.

А вот по хвостику ориентироваться сложнее. Он может засохнуть во время перевозки даже у неспелого плода, а у только что сорванного зрелого арбуза еще оставаться зеленым.

Более надежные признаки ‒ сухой усик напротив места крепления к стеблю, сухая «пуговка» на противоположной стороне, звонкий звук при постукивании, плотная блестящая корка без трещин и контрастные полосы.