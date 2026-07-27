В Югре реализовали 435 проектов по «Карте развития Югры»

В Югре с 2021 года реализовали 435 проектов в рамках регионального компонента Народной программы «Карта развития Югры». Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук. По его словам, за это время в регионе построили и отремонтировали 47 школ и детских садов, 29 объектов здравоохранения, а также благоустроили 117 дворов, парков и скверов. Реализация этих проектов позволила улучшить качество жизни жителей всех муниципалитетов округа.

Одновременно продолжается сбор предложений в Народную программу 2.0. На сегодняшний день югорчане направили уже более 44 тысяч инициатив, из которых свыше 17 тысяч поступили через сайт естьрезультат.рф.

Как отметил губернатор, именно на основе этих предложений сформируют обновленную Народную программу, которая определит основные направления развития страны на ближайшие годы. Документ планируют принять в конце августа на съезде партии «Единая Россия».