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На любой вкус: 5 оригинальных рецептов блинов разных народов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС

Необычные рецепты блинов на Масленицу, чтобы удивить себя и своих близких

На любой вкус: 5 оригинальных рецептов блинов разных народов // ОБЗОР СИА-ПРЕСС
Фото: ru.freepik.com

Каждый народ готовит блины по-своему. Кулинарные традиции передаются из поколения в поколение и передают уникальность культуры. Если надоели обычные блины и в этот раз на Масленицу вам хочется попробовать что-то новое – читайте обзор siapress.ru.

Пачат – Мордовия

Традиционное кушанье мордовского народа отличается большим разнообразием. Его готовят из пшеничной, пшенной, гречневой и гороховой муки. Причем в крайних случаях редко из какой-либо одной. Тесто для пачат более густое и состоит из большого количества яиц.

При приготовлении блинов сначала делается опара из молока, дрожжей, сахара и столовой ложки муки. Через час в нее вмешивают остальную часть муки (можно также добавить кашу из пшенной крупы), а также яйца, растертые с сахаром.

Толстые пышные пористые дрожжевые блины подают со сметаной, ряженой, вареньем и медом.

Тэбикмэк – Татарстан

Эти блины готовятся из манной крупы или ее смеси с пшеничной мукой. Ингредиенты включают в себя и дрожжи, и соду, и молоко, и кефир.

Так, сначала в миске нужно смешивать теплое молоко, дрожжи, сахар и соль, яйца, манку и муку. А через некоторое время после того, как тесто поднимется, можно добавить кефир с содой.

Тэбикмэк получаются пористыми. Чем тоньше вы их сделаете (а это зависит от количества воды), тем больше блины будут похожи на кружево.

Табани – Удмуртия

Пышные оладьи из кислого готовятся заранее – дрожжевое тесто ставится обычно с вечера и подаются на завтрак. В подогретое молоко добавляют дрожжи, соль, сахар, а также муку – пшеничную, гречневую, овсяную или гороховую.

Табани подают с зыретами – холодными жидкими соусами из молока, яиц, муки и сливочного масла. Все ингредиенты взбиваются, а затем нагреваются до загустения и появления пузырьков.

Команмелна – Марий Эл

Традиционные блины из Республики Марий Эл больше похожи на открытые пироги и состоят из трех слоев. Их толщина может составлять примерно 6-7 миллиметров.

В первую очередь на сковороду выкладывают слой пресного теста из ржаной муки и яиц. Как только блин схватится, его поверхность нужно намазать следующим слоем – из овсяной муки или манной крупы и простокваши или кефира. Потом необходимо подождать пока он подрумянится, и только после этого можно выкладывать третий слой – овсяные хлопья, выдержанные в сметане в течение нескольких часов. Затем слоеный блин переворачивают и готовят, пока он полностью не схватится. В конце его смазывают сливочным маслом.

Деревенские новгородские блины

Необычность этого блюда состоит в том, что каждый готовый блин промазывается начинкой и укладывается в стопку. Перед подачей его нарезают на куски как торт.

Чаще всего новгородские блины готовятся следующим образом. Яйца взбивают с солью и сахаром. Затем в смесь добавляют сметану, часть молока и муку. Перемешивают до однородной консистенции и в конце вливают остаток молока. В конце необходимо добавить растительное масло и дать тесту постоять десять минут.

Начинка может быть самая разная. Например, можно смешать сметану, мед и топленое сливочное масло или приготовить «торт» с мясным фаршем.


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Сегодня в 17:19, просмотров: 147, комментариев: 0
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