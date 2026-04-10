Разбираемся, что происходит с нефтегазовой отраслью в России и Югре в условиях закрытой статистики

Россия еще как минимум год не будет раскрывать ключевые данные по нефтегазовой отрасли. Правительство продлило запрет на публикацию статистики по добыче нефти и газа до 1 апреля 2027 года − соответствующее решение касается отчетов Росстат. Разбираемся, что происходит с нефтегазовыми доходами, добычей и запасами и как эти процессы отражаются на Югре.

Ограничения действуют с 2023 года и постепенно расширяются

Приостановка публикации статистики по добыче нефти и газа ввели еще в апреле 2023 года. Изначально это была временная мера до 1 апреля 2024 года. Позднее срок продлевали, а теперь его вновь увеличили.

Возможность для таких решений появилась после принятия в феврале 2023 года закона, разрешающего правительству временно ограничивать раскрытие официальной статистики. После этого Росстат исключил соответствующие данные из отчетности уже за март и первый квартал того же года.

Ограничения затронули как конкретные виды продукции, так и направления деятельности. В частности, перестали публиковаться данные по нефтегазоводяной смеси, стабилизированной нефти и нестабильному газовому конденсату. Также закрыта статистика по добыче нефти и попутного нефтяного газа, а также природного газа и газового конденсата.

При этом часть информации по газу продолжает раскрываться пишет Neftegaz.ru. По информации Росстата, в 2025 году добыча природного газа снизилась на 3,1% – до 561 млрд кубометров, попутного нефтяного газа – на 3,7% (до 102 млрд кубометров), совокупная добыча составила 663 млрд кубометров. В январе-феврале 2026 года динамика изменилась: добыча природного газа выросла на 10,4% (до 112 млрд кубометров), при этом добыча ПНГ сократилась на 0,8%, а общий объем увеличился на 8,8% – до 128,7 млрд кубометров.

Как отмечает издание, раскрытие отдельных данных при этом возможно – по специальным решениям правительства. Например, на коллегии Минэнерго России в марте 2025 года были озвучены показатели, согласно которым добыча нефти и газового конденсата снизилась на 0,9% (до 511,5 млн тонн), а газа – на 3% (до 663,3 млрд кубометров).

В дальнейшем перечень закрытых данных расширялся. В мае 2024 года приостановили публикацию статистики по производству бензина, а в августе – полностью прекратили раскрытие данных о производстве нефтепродуктов, включая дизельное топливо, мазут и сжиженные углеводородные газы. В открытом доступе осталась только агрегированная динамика производства.

Ограничения объяснялись необходимостью защиты рынка от внешнего давления и манипуляций. По оценкам отраслевых источников, публикации неподтвержденной информации в западных СМИ нередко провоцировали колебания на топливном рынке, включая ажиотажный спрос на бирже, добавляет издание.

Нефтегазовые доходы снижаются?

Даже без открытой статистики по добыче ситуацию в отрасли можно оценить по бюджету. Как сообщает Министерство финансов РФ, в марте 2026 года нефтегазовые доходы выросли до 617 млрд рублей после 432,3 млрд в феврале. Однако до планового уровня они снова не дотянули: при ожидаемых 851,3 млрд рублей бюджет недополучил 234,3 млрд, передает angi.ru. Для сравнения, в феврале дефицит оценивался в 153,2 млрд рублей, в январе – в 182,2 млрд рублей.

В целом за первый квартал поступления составили около 1,4 трлн рублей – это на 45,4% меньше, чем годом ранее. При этом другие доходы бюджета, не связанные с нефтью и газом, наоборот, выросли на 7,1% и достигли 6,9 трлн рублей.

Из-за снижения нефтегазовых поступлений Минфин временно приостановил операции по покупке и продаже валюты и золота – до 1 июля 2026 года. Это нужно, чтобы сгладить колебания и сохранить устойчивость бюджета. При этом сама система бюджетного правила не меняется: в «хорошие» периоды излишки направляются в Фонд национального благосостояния, а при падении доходов — используются для покрытия дефицита.

Одновременно с этим Россия и другие участники ОПЕК+ продолжают корректировать параметры добычи. В мае Россия увеличит добычу нефти на 62 тыс. баррелей в сутки – до 9,699 млн баррелей, сообщает агентство. Совокупно страны, входящие в группу с добровольными ограничениями, нарастят добычу на 206 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем.

Эксперт: газ сконцентрирован в одних странах, а добывается − в других

На фоне событий на Ближнем Востоке и сразу огромных опасений о том, что будет теперь с рынками, в частности нефти и газа, экономист и инвестбанкир Евгений Коган в своем блоге на siapress.ruрешил дать небольшую справку о мировых запасах и производстве газа.

Запасы газа (доказанные)

По словам Когана, в мире насчитывается порядка 185–200 трлн кубометров газа. Почти половина сосредоточена в трех странах:

– Россия – 37-48 трлн кубометров;

– Иран – 32-34 трлн кубометров;

– Катар – 24-25 трлн кубометров.

Далее следуют Туркменистан (около 13 трлн), США (12-13 трлн) и Китай (8-9 трлн). Страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Ирак, обладают запасами в диапазоне 3-9 трлн кубометров.

Что важно понимать про запасы

– Основной «центр газа» – это Россия и Ближний Восток;

– Запасы сильно сконцентрированы географически;

– «Доказанные запасы» – это не весь ресурс, а только то, что выгодно добывать сейчас.

Потенциальные ресурсы, включая Арктику и труднодоступные регионы, значительно больше, но точно не оценены, отмечает эксперт.

Добыча газа

Как подчеркивает экономист, глобально в мире добывается около 4 трлн кубометров газа в год. Лидеры:

– США – более 1 000 млрд кубометров;

– Россия – 650-700 млрд кубометров;

– Иран – около 250 млрд кубометров;

– Китай – около 230 млрд кубометров;

– Катар – около 180 млрд кубометров.

США занимают первое место благодаря сланцевой добыче, добавляет эксперт.

Ближний Восток

Регион добывает около 450-500 млрд кубометров газа в год. При этом, несмотря на огромные запасы, он не является крупнейшим производителем. Потенциал роста добычи здесь остается одним из самых высоких в мире.

Ключевые выводы

Запасы и добыча – разные вещи: ресурсы сосредоточены в одних странах, добыча – в других. Газовый рынок стал менее привязан к географии за счет СПГ и сланцевой революции. Высокая концентрация запасов делает рынок чувствительным к геополитике.

Как отмечает Коган, в мире разведана лишь часть потенциальных газовых ресурсов. При этом новые крупные открытия вероятнее всего возможны в России, тогда как в Северной Америке ресурсная база во многом уже освоена.

По оценке эксперта, Россия остается одной из передовых стран в добыче традиционного газа и не нуждается в сланцевых технологиях.

«РФ критически зависит от западных технологий и оборудования в производстве СПГ. Вот здесь «собака и порылась». Россия была сосредоточена на трубопроводных технологиях − и понятно почему: газ в трубе надежнее и дешевле СПГ», – резюмирует Евгений Коган.

Сколько нефти осталось и вырастет ли добыча

На фоне закрытой статистики ключевые цифры по отрасли вызывают различные заявления властей и прогнозы аналитиков. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что при текущем уровне добычи запасов нефти в России хватит примерно на 62 года. По его словам, страна занимает четвертое место в мире по доказанным запасам.

Согласно данным, представленным Новаком, доказанные запасы нефти в России оцениваются в 15 млрд тонн, еще около 31 млрд тонн – это предварительные ресурсы, включая не подготовленные к добыче. Больше запасов – только у Ирака, Ирана и Саудовской Аравии.

При этом в правительстве подчеркивают: ресурсная база постоянно пополняется за счет геологоразведки. «Основная задача – чтобы обеспеченность запасами нефти была в нашей стране от 30 до 50 лет. Поддерживать этот баланс. Поэтому правительство и Министерство природных ресурсов, наши геологи занимаются тем, что постоянно бурят, ищут нефть», – отмечал Новак.

Однако оценки могут существенно различаться. Глава Роснедра Олег Казанов указывал, что далеко не все ресурсы экономически выгодно разрабатывать.

«По нашим подсчетам, из 19 млрд т только 13 окажутся реально пригодны к рентабельной разработке в текущих ценовых и налоговых условиях. В результате мы получаем уже не 31 млрд т, а 13 млрд т запасов нефти. Если разделить эту цифру на примерную годовую добычу, то получится, что у нас обеспеченность запасами нефти составляет 25 лет. Как раз до 2050 года», – говорил Казанов, упоминая Энергетическую стратегию России до 2050 года.

По информации Новака, общий объем добычи нефти в 2025 году составил 512 млн тонн против 516 млн тонн в 2024 году. Таким образом, показатель снизился на 0,8%.

Между темв 2026 году ситуация может измениться. По прогнозу аналитической компании «Эйлер», добыча может вырасти примерно на 3% – до 10,9 млн баррелей в сутки. Это будет означать постепенное восстановление после спада, передает «Коммерсантъ».

Формально у России есть возможность увеличить добычу быстрее. Смягчение ограничений в рамках ОПЕК+ позволяет нарастить производство примерно на 6% – это около 572 тыс. баррелей в сутки, указывают аналитики. По их словам, на практике страна не всегда выбирает даже разрешенные объемы. В декабре 2025 и январе 2026 года добыча отставала от квот на 278 тыс. и 328 тыс. баррелей в сутки соответственно – это примерно 3-3,5%.

Как поясняет аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук, причины – в логистике и ценовой ситуации. В итоге ключевой фактор – не только запасы и квоты, а рынок.

Югра держит добычу?

Отдельная ситуация складывается в Югре – ключевом нефтедобывающем регионе страны. Как заявил губернатор Руслан Кухарук на форуме «Нефтяная столица», округ намерен сохранить текущие объемы добычи несмотря на внешние ограничения. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы региона, сегодня на Югру приходится около 40% всей добычи нефти в России и примерно 5% мировой. «Несмотря на все сложности, санкционное давление, мы сохраняем объем общероссийской нефти – 40% от всей нефти, которая добывается в нашей стране, или около 5% от мировой нефти. Сегодня ключевая задача, ключевой вызов, который стоит перед нашим регионом, научным сообществом, бизнесом – сохранить объем добычи нефти», – отметил он.

Югра остается одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира: первое место по добыче нефти и второе – по газу в России. При этом более 70% доходов бюджета округа формируется за счет нефтяной отрасли.

Добыча в последние годы колеблется: в 2023 году – 216 млн тонн (-3,2% к 2022 году), в 2024 году – около 205 млн тонн, в 2025 году – около 212 млн тонн. Снижение ранее объясняли в том числе действием соглашений ОПЕК+, указывает издание.

При этом, власти региона делают акцент не только на объемах добычи, но и на будущем отрасли. «Наш подход − не потерять каждого специалиста, который готов прийти в отрасль», – подчеркнул Кухарук.

По его словам, ключевую роль играет связка «школа – колледж – вуз – предприятие». В регионе уже действует более 250 профильных классов, ориентированных на нефтегазовую отрасль, где школьники заранее могут определиться с будущей профессией и работодателем.

При этом финансовые показатели компаний ухудшаются. По данным Тюменьстата, в январе 2026 года предприятия по добыче нефти и газа в ХМАО получили прибыль в 24,4 млрд рублей, тогда как убытки составили 63,7 млрд рублей. Годом ранее ситуация была иной: прибыль достигала 158,1 млрд рублей при убытках в 4,1 млрд, передает «Коммерсантъ».

Нефтесервисные компании также фиксируют снижение результатов: прибыль составила 4,6 млрд рублей (против 4,8 млрд годом ранее), а убытки выросли с 1,6 млрд до 3,2 млрд рублей.

В целом доля убыточных организаций в добывающем секторе региона увеличилась с 43,1% в 2025 году до 48,6% в 2026 году. Совокупно по округу прибыль компаний (без учета малого бизнеса и финансового сектора) составила 47,6 млрд рублей, тогда как убытки достигли 71,7 млрд рублей. Годом ранее показатели были значительно лучше: 186,5 млрд рублей прибыли против 8,5 млрд рублей убытков.