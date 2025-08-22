16+
​В Сургуте рынок недвижимости вышел из ступора. Покупать, сдавать или ждать?

Что происходит с жильем в Сургуте: в цифрах и не только

Фото: ru.freepik.com

Падение ключевой ставки, рост разницы между ценами на новостройки и «вторичку», стабилизация арендных ставок − рынок недвижимости в Сургуте показывает признаки постепенного оживления. Разбираемся, как изменились цены за год и чего ждать в ближайшие месяцы.

Вторичка оттаивает

Снижение ключевой ставки до 18% уже стало одним из самых обсуждаемых экономических событий августа, особенно на фоне затяжного периода высоких процентных ставок. Решение Центробанка в первую очередь отразится на рынке вторичной недвижимости, заявил siapress.ru руководитель сургутского филиала «Этажей» Константин Сыпко. По его словам, в этом сегменте за последние 20 месяцев накопился значительный отложенный спрос − многие покупатели ждали, когда ипотека станет более доступной.

«Мы ожидаем определенное оживление рынка. Во-первых, само по себе рекордное снижение ключевой ставки ‒ это уже значимый сигнал. Да, ставка пока остается высокой, 18%, и ожидать резкого роста числа сделок по стандартной ипотеке, возможно, преждевременно. Но важно другое ‒ снижение ключевой ставки ведет к снижению ставок по вкладам. Это высвобождает денежные средства населения, часть которых, скорее всего, будет направлена на первоначальные взносы при покупке недвижимости», − отметил эксперт.

Кроме того, активизация спроса на вторичном рынке создает предпосылки для оживления и на первичном рынке, подчеркнул Сыпко.

«Продажа вторичного жилья часто является источником первоначального взноса при покупке квартиры в новостройке, особенно в рамках льготных ипотечных программ. Таким образом, позитивная динамика в сегменте вторичной недвижимости потенциально приведет к росту спроса и на первичном рынке», − добавил он.

Несмотря на то, что ключевая ставка все еще остается высокой, она уже стала сигналом для банков. Некоторые крупные игроки − Сбербанк, Альфа-Банк, Уралсиб, Абсолют Банк − уже объявили о снижении ипотечных ставок. Сейчас самая выгодная базовая ставка − 19,99%, средняя по одобрениям − 20,7%.

Вместе с тем рынок новостроек не так чувствителен к ключевой ставке, поскольку здесь действуют программы с господдержкой. Самая популярная из них − «Семейная ипотека» − остается на уровне 6%. Некоторые застройщики предлагают субсидированные ставки до 3,5%, но это не связано напрямую с последними изменениями от Центробанка.

Сургут в цифрах: что произошло за год с ценами

Согласно данным Restate.ru, с августа 2024 года по август 2025-го средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сургута снизилась с 138 800 до 83 600 рублей, то есть почти на 40%. Это почти минус 55 тысяч рублей за м². Причем снижение шло стремительно в конце 2024 и начале 2025 года, но с весны рынок стабилизировался.

В то же время в новостройках цена выросла с 165 200 до 178 000 рублей за м² − на 7,7% за год.

Разрыв между вторичкой и новостройками за год увеличился почти в четыре раза:

  • в августе 2024 он составлял около 26 тысяч рублей на м²,
  • в августе 2025 − уже более 94 тысяч рублей на м².

Для квартиры площадью 60 м² это означает разницу более чем в 5,6 миллиона рублей.

Льготная ипотека разогнала цены на жилье?

Резкий рост цен на квартиры в последние годы объясняется не столько ключевой ставкой Центробанка, сколько действием льготной ипотеки. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в интервью «Российской газете».

«Квартиры сильно подорожали именно после запуска массовой льготной ипотеки. Во время пандемии льготы должны были поддержать просевший спрос, но с 2021 года массовая безадресная программа привела к избыточному спросу, разгону цен и снижению доступности жилья. Именно поэтому мы настаивали на ее завершении, чтобы помощь государства в покупке жилья была исключительно адресной», − подчеркнул Ганган.

Глава департамента заявил: чтобы жилье стало действительно доступнее, необходимо удерживать низкую инфляцию и добиваться роста реальных доходов населения.

«Высокие цены на жилье − это еще одна причина, почему нам необходима низкая инфляция. Она в том числе будет проявляться в ценах на продукцию производителей стройматериалов и строителей. И если повышение доходов людей будет опережать рост цен на недвижимость, то жилье будет становиться более доступным. К тому же по мере снижения инфляции и ключевой ставки будут улучшаться и условия рыночной ипотеки. Когда в 2017-2019 годах инфляция была близка к нашей цели 4%, ставки по ипотеке без всяких льготных программ были 8-9%, но ажиотажа среди покупателей квартир не наблюдалось, и цены на жилье росли умеренно», − заявил он.

Сургутяне не торопятся продавать

На рынок влияет и экономическое поведение собственников. Многие вместо продажи стали сдавать квартиры − особенно на фоне высокой ставки по ипотеке, делающей сделки менее выгодными, дополнила руководитель отдела аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерия Сотник.

«Сургут − город миграционный. У нас одновременно фиксируется как большой приток, так и значительный отток населения. В этом году многие собственники, уезжая в другие регионы, предпочли не продавать квартиры, а сдавать их в аренду. Причины разные: невозможность выгодно продать из-за высоких ипотечных ставок или желание сохранить жилье на случай возвращения. Это, безусловно, увеличивает предложение на рынке», − рассказала она.

По ее словам, средняя стоимость аренды в Сургуте колеблется:

  • студии − от 20 до 30 тысяч рублей,
  • однокомнатные − от 25 до 40 тысяч,
  • двухкомнатные − от 28 до 60 тысяч,
  • трех- и четырехкомнатные − от 32 до 120 тысяч,
  • загородные дома − от 30-32 до 250 тысяч рублей.

При этом, есть и исключения: в элитных ЖК можно встретить однокомнатные квартиры по цене 50-60 тысяч.

«Если сравнивать с прошлым годом, то цены на квартиры среднего сегмента практически не изменились: например, однокомнатная квартира на улице Ленина в 2024 году сдавалась за 35 тысяч рублей плюс коммуналка и сейчас стоит столько же. Но более бюджетные варианты – студии и небольшие «однушки», которые раньше сдавались за 20-23 тысячи, – в среднем подорожали примерно на 10%», − разъяснила Сотник.

Как отмечает эксперт, в ближайшее время дефицитными станут квартиры с хорошим ремонтом и в развитых районах города, что приведет к небольшому росту их стоимости.

В целом, по мнению экспертов, в ближайшие 6-12 месяцев в Сургуте сохранится плавная стабилизация рынка. Спрос будет расти, если продолжится снижение ключевой ставки, а банки будут оперативно адаптировать условия по ипотеке.


Сегодня в 15:36, просмотров: 58, комментариев: 0
