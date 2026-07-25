Восемь инвестиционных проектов на 86 млн рублей реализуют в Голышмановском округе

В Голышмановском муниципальном округе реализуется восемь инвестиционных проектов с общим объемом вложений 86 млн рублей. Они позволят создать 23 новых рабочих места. Такие данные озвучили на инвестпланерке в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

«Инвестиционная команда ведет проработку трех новых инвестиционных проектов. Из крупных инициатив – строительство птицеводческой площадки клеточного содержания с объемом инвестиций 6 млрд рублей и возведение кормового цеха по производству кормов для сельскохозяйственных животных с объемом инвестиций 20 млн рублей», – рассказал заместитель главы Голышмановского округа, инвестиционный уполномоченный Денис Усольцев.

В целях роста инвестиционной привлекательности округа ведется подготовка новых инструментов работы с бизнесом. Среди них – виртуальный тур по округу с картой инвестплощадок, информационный канал инвестиционного уполномоченного, регулярные встречи «Завтрак с инвестиционным уполномоченным» и обучающие мероприятия для студентов и школьников.

Ключевыми направлениями дальнейшей работы определены тепличное производство и выращивание сельхозкультур, развитие агротуризма, а также поддержка предпринимателей и популяризация бизнеса среди молодежи.

Напомним, что в Тюменской области системно работают с каждым муниципалитетом над повышением инвестиционной привлекательности. Ранее аналогичные планерки проходили по Упоровскому, Ярковскому, Армизонскому и другим округам. Поддержка предпринимательства в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».