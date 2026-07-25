Дорогу из Шадринска в Ялуторовск отремонтируют к 1 ноября

В Тюменской области продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». В его рамках будет отремонтирован участок автомобильной дороги Шадринск – Ялуторовск протяженностью 1 километр 700 метров, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Подрядная организация уже полностью завершила фрезерование дорожного покрытия на общей площади 13 600 квадратных метров, а также удалила пучины на 103 квадратах. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси выполнено на всю длину ремонтируемого участка.

«К укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси толщиной пять сантиметров дорожники приступят 27 июля. Им также предстоит провести укрепление обочин общей площадью 4 114 квадратных метров», – рассказали в Управлении автомобильных дорог Тюменской области.

Контракт на выполнение работ заключен с АО «ТОДЭП». Срок окончания ремонта – 1 ноября 2026 года. Дорога Шадринск – Ялуторовск является частью региональной сети и имеет важное значение для транспортного сообщения между населенными пунктами юга Тюменской области.

Всего в 2026 году по нацпроекту в Тюменской области планируется привести в нормативное состояние 97 километров 170 метров региональных дорог. Работы охватывают 39 объектов в 22 муниципалитетах. К настоящему моменту выполнено около 30% от запланированного объема.