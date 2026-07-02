16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2652   EUR  89,1754  

Новости

Больше новостей
Вы наблюдаете замедление инфляции?
Комментировать
0
Получается ли вам откладывать деньги?
Комментировать
0
Чувствуете ли вы, что за последние пять лет ваше благосостояние выросло?
Комментировать
0
Вы готовы перевести деньги из депозитов в акции и фонды, где менее понятно, но более доходно?
Комментировать
0
Поддерживаете федеральный список «Единой России»?
Комментировать
0
Покупаете ли вы вейпы или жидкости к ним?
Комментировать
0
Если власти Югры запретят продажу вейпов, вы поддержите это решение?
Комментировать
0
Надо ли снижать возраст уголовного преследования до 12 лет?
Комментировать
0
Праворульные машины — это опасно?
Комментировать
0
В Госдуме идею изъятия денег россиян в банках назвали бредом. Идея изъятия - это:
Комментировать
0
Купили бы новую VOLGA ?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сотрудников Сбера в Сургуте наградили первой городской премией «Одобрено молодежью»

Сотрудники Сбербанка в Сургуте рассказали о победе в новой молодежной премии

​Сотрудников Сбера в Сургуте наградили первой городской премией «Одобрено молодежью»
Фото: Сбер

Erid:2SDnjePfdM4

На Дне молодежи в Сургуте состоялось историческое событие ‒ впервые была вручена городская премия «Одобрено молодежью». Это уникальная награда, которую присуждает не жюри, а сами жители города. В этом году в рамках пилотного запуска премии учреждениям культуры, спорта, образования и градообразующим предприятиям было предложено самостоятельно выдвинуть своих кандидатов. Имена всех номинантов прозвучали со сцены на Центральной городской площади Сургута. Среди 65 победителей ‒ двое сотрудников Югорского отделения: старший специалист секретариата Аида Боранбаева и Иван Гончаров, ведущий юрисконсульт.

«Для нас большая честь получить признание от самого активного и требовательного жюри ‒ сургутской молодежи. Эта награда ‒ подтверждение того, что наша ежедневная работа в Югорском отделении Сбербанка действительно важна и заметна для города. Мы благодарим за доверие и будем и дальше вносить свой вклад в развитие Сургута», ‒ рассказала старший специалист секретариата Югорского отделения Аида Боранбаева.

«Быть «Одобренным молодежью» ‒ это высокая оценка. Мы гордимся тем, что наши проекты и инициативы находят отклик у молодого поколения. Эта премия ‒ отличный стимул для всей команды Югорского отделения Сбербанка работать еще эффективнее для развития нашего региона», ‒ поделился Иван Гончаров, ведущий юрисконсульт Югорского отделения Сбербанка.

Среди победителей премии в Сургуте те, кто делает город лучше: волонтеры, спортсмены, наставники, лидеры общественных проектов.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбербанк всегда был и остается надежной опорой для развития Югры. Поддержка таких инициатив, как премия «Одобрено молодежью», ‒ наш прямой вклад в будущее региона. Мы видим, как много талантливых и неравнодушных молодых людей живет и работает в Сургуте, и гордимся, что наши коллеги стали частью этого движения. Поздравляю и желаю сургутской молодежи новых ярких побед!»

Erid:2SDnjePfdM4
Реклама.ИНН7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:52, просмотров: 86, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре есть 3 тысячи вакансий с предложением 200 тысяч рублей и выше 692
  2. Югра формирует отряды противодействия беспилотникам — за неделю пришли 100 человек 682
  3. Ночью в Сургуте молодой водитель пытался проехать на красный и устроил ДТП — погибли два человека 447
  4. Сургутское «Наше время» со следующего года не сможет трудоустраивать школьников и платить им зарплату 387
  5. Власти Сургута благоустраивают набережную Саймы у Дворца торжеств 295
  6. Власти Сургута к концу августа отремонтируют проезд в поселке Таежный 294
  7. Россияне резко сократили количество путешествий и расходы на них 284
  8. ​В Сургутском районе продолжается ремонт дорог 275
  9. ​Инфляция в России за неделю замедлилась до 0,22% 273
  10. ​Большинство жителей Югры работают больше положенного 260
  1. ​В бензиновой стране бензиновый коллапс? 6163
  2. В Сургуте продолжается строительство важной транспортной артерии для западной части города 3164
  3. ​Народные комиссии проверили новый ФАП в Викуловском округе и больницу в Абатском 3059
  4. ​В каком-нибудь Рыбинске вы увидите театр, ж/д и речной вокзал, причем красивые. В Сургуте с его амбициями уже и этого нет 1988
  5. Более двух тысяч одиннадцатиклассников выпустились из школ Сургута 1712
  6. ​Почему россияне не хотят выбирать Сургут для переезда? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1613
  7. Югра проведет международные соревнования по гребле на обласах 1453
  8. ​Жители Сургута жалуются на мошку в городе 1448
  9. ​Семейная ипотека может стать менее доступной: что изменится для жителей Югры 1442
  10. ​Молодежь Сургута – смелая, амбициозная, патриотичная и очень талантливая 1436
  1. ​Только 2% россиян готовы переехать в Сургут 8907
  2. Сургутяне вышли с мольбертами в Сквер журналиста // ФОТОРЕПОРТАЖ 6752
  3. ​В бензиновой стране бензиновый коллапс? 6163
  4. ​Нефть, шерсть и кедровые иглы: чем удивляет «Арт-Сургут» // ФОТОРЕПОРТАЖ 5448
  5. ​В российских детсадах с сентября изменят подход к занятиям и оформлению помещений 4920
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 12-14 июня? // АФИША 4722
  7. ​Цены на топливо в Сургуте вновь пошли вверх 4703
  8. ​В Югорске открылся обновленный офис Сбера 3990
  9. В Сургуте продолжается строительство важной транспортной артерии для западной части города 3164
  10. ​В Сургуте частично перекроют движение у памятника основателям города до 5 июля 3113

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика