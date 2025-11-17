Бизнес-карты Уралсиба дают 26% кешбэка на маркетплейсах

Erid:2SDnjdmUa9V

Начните новый год с приятных бонусов для вашего бизнеса – Банк Уралсиб запустил акцию «Новогодний кешбэк 26%» для тех, кто впервые оформил бизнес-карту Уралсиба в ноябре или декабре.

Всё просто – оформляете бизнес-карту с 1 ноября до 31 декабря 2025 года, оплачиваете в декабре картой покупки на общую сумму от 50 тыс. рублей и получаете двойной кешбэк:

новогодний кешбэк – 26% за покупки на маркетплейсах в декабре;

стандартный кешбэк по бизнес-карте – 7% в популярных категориях и 0,5% за остальные покупки.

Акция проводится с 01.12.2025 года до 31.12.2025 года включительно. Полные правила акции – на сайте Банка Уралсиб.

Новогодний кешбэк придет на ваш расчетный счет до 15.02.2026 года. Оформите первую бизнес-карту в Уралсибе и получите двойную выгоду!

Кешбэк 26% в категориях «Маркетплейсы» (МСС 5300, 5964, 5262, 3990); 7% в категориях: кафе, рестораны и фастфуд; авиа и ж/д билеты; заправки, прокат автомобилей и транспорт; канцелярия и офисные принадлежности; офисная мебель и оборудование; офисное ПУ и сопровождение; консьерж услуги и услуги для бизнеса.

