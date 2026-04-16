В Нижневартовске световую инсталляцию «Жар-птица» уберут до первых холодов

В Нижневартовске световую инсталляцию «Жар-птица» в ближайшее время уберут с перекрестка улиц Ленина и Чапаева. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры». Решение приняли после консультации с компанией-производителем.

Изначально городские власти хотели оставить инсталляцию на месте круглый год, поскольку такую идею поддержали многие жители во время опросов. Однако, как выяснилось, объект рассчитан только на зимнюю эксплуатацию.

После запроса мэрии производитель сообщил, что особенности летней погоды могут вывести из строя электрическую часть конструкции. Поэтому рисковать сохранностью инсталляции не будут.

«Жар-птицу» аккуратно разберут и отправят на сезонное хранение до первых холодов. В весенне-летний период ее место на перекрестке займут праздничные флагштоки.