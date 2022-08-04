Аферисты выманили 3,3 млн рублей у жителя Радужного

В Радужном мошенники обманом заставили 46-летнего местного жителя перевести полученные им в кредит 3,3 миллиона. По стандартной схеме, радужнинца напугали тем, что его денежные средства хотят похитить, а чтобы избежать последствий, мужчине предложили перевести их на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям злоумышленников, потерпевший пришел в отделение банка «ВТБ», где снимал заемные деньги через банкомат более 40 минут. После чего, все также по указаниям аферистов, югорчанин скачал на телефон приложение «Мир Пей», при помощи которого создал несколько виртуальных банковских карт, предоставив коды доступа неизвестным. Затем, под чутким руководством мошенников, он пришел уже в отделение банка «Сбер», где также через банкомат перевел кредитные средства на созданные счета», – сообщили в УМВД Югры.

Отметим, что ранее с югорчанином проводили разъяснительные беседы на тему участившихся видов мошенничества. По данному факту возбуждено уголовное по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сбербанк проводит активную политику по предотвращению мошенничества. Мы на постоянной основе информируем наших клиентов о новых уловках мошенников, предупреждаем о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании услуг банка. Также активно сотрудничаем с правоохранительными органами для выявления преступных схем и поимки преступников. К сожалению, любой банк бессилен в тех случаях, когда сами клиенты поддаются на уловки мошенников и раскрывают конфиденциальную информацию, - прокомментировали в Сбербанке. - Мы настоятельно рекомендуем: никогда и никому не называйте номера карт, логин от СберБанк Онлайн, коды CVV/CVC с обратной стороны карт, коды из СМС. Работники банка никогда не запрашивают подобную информацию. Если звонок показался вам подозрительным, кладите трубку и перезвоните вашему персональному менеджеру или по номеру 900. Вам помогут разобраться в ситуации и минимизировать ущерб, если вы всё же успели сообщить мошенникам какую-то персональную информацию».