Стало известно, кто представит Югру на выборах в Госдуму от «Единой России»

Вчера, 28 июня, в Москве прошел XXIII Съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». На нем утвердили кандидатов на выборы депутатов Государственной думы IX созыва говорится на сайте «Единой России».

В первую пятерку федерального списка вошли:

министр иностранных дел России Сергей Лавров ;

; мэр Москвы Сергей Собянин ;

; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный ;

; уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова ;

; Герой России, начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

Всего партия выдвинула более 600 кандидатов, в том числе 76 участников специальной военной операции. Для участия в выборах сформированы 57 региональных групп федерального списка.

В съезде приняла участие и делегация Югры. Как сообщил губернатор округа Руслан Кухарук, в региональную группу №8 вошли:

председатель Думы Югры Борис Хохряков ,

, заместитель губернатора Ольга Ануфриева ,

, депутат Тюменской областной думы Василий Филипенко ,

, депутат Думы Югры Николай Заболотнев.

По двум одномандатным округам Югры партия выдвинула Павла Завального (Ханты-Мансийский округ №222) и Дмитрия Аксенова (Нижневартовский округ №223).

Территориальную группу, объединяющую Тюменскую область, Югру, Ямал и Курганскую область в федеральном списке «Единой России» представят 12 кандидатов. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. По двум одномандатным округам региона партия выдвинула Ивана Квитку и Николая Брыкина.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут в единый день голосования ‒ 20 сентября 2026 года.