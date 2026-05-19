Губернатор Югры Руслан Кухарук провел встречу с патриархом Кириллом

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел в Москве рабочую встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Ханты-Мансийским и Сургутским Павлом. Стороны обсудили результаты совместной работы правительства региона и Русской Православной Церкви на благо жителей округа.

По словам губернатора, патриарх отметил позитивные изменения в церковно-государственных отношениях в Югре и подчеркнул стратегическое значение региона для страны.

Руслан Кухарук рассказал о создании при правительстве округа Координационного совета по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию граждан, а также по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти.

Особое внимание в работе совета уделяют вопросам образования. Во всех детских садах и школах Югры проходят встречи со священнослужителями. По словам главы региона, благодаря этому число школьников, выбравших модуль «Основы православной культуры», выросло на 8%. Также правительство Югры вместе с митрополией разрабатывает учебные пособия, которые помогут детям глубже познакомиться с историей страны и родного края, а также с примерами нравственного подвига.

Отдельно на встрече обсудили строительство в Ханты-Мансийске храма-часовни в память о репрессированных жителях Югры в 30-х годах прошлого века. Год назад патриарх Кирилл благословил этот проект. За это время подготовили проектную документацию, выделили земельный участок и получили разрешение на строительство.

Церемония закладки первого камня в основание мемориального объекта пройдет 21 мая. Руслан Кухарук также пригласил патриарха Кирилла посетить Югру и освятить храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Белом Яру Сургутского района. Его строительство находится на финальной стадии.