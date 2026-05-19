В Югре завершился этап выдвижения на предварительное голосование «Единой России»

В Югре завершился этап выдвижения кандидатов на участие в электронном предварительном голосовании «Единой России». На сайте PG.ER.RU регистрацию прошли 1 288 человек. Таким образом, конкурс на этапе отбора превысил четыре человека на место. Для региона это означает не только высокий интерес к самой процедуре, но и заметную конкуренцию за право представить партию на выборах разных уровней этой осенью.

«Предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. В автономном округе на него в качестве кандидатов заявились 1288 человек. Это педагоги, врачи, волонтеры, общественники, представители молодежных организаций – наши земляки, которые уже активно участвуют в жизни региона и готовы предложить свои решения для его развития. Важно, что среди кандидатов 66 участников специальной военной операции. Их опыт и мужество станут весомым вкладом в укрепление связи между обществом и властью», — написал по этому поводу в своих социальных сетях губернатор Югры Руслан Кухарук.

Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии, председатель Думы Югры Борис Хохряков подчеркнул, что такая активность вновь показывает: жители округа неравнодушны к будущему региона и страны, готовы брать на себя ответственность за решение задач и реализацию инициатив. По его словам, речь идет о людях из самых разных профессиональных сообществ, которых объединяет общая цель — повышение качества жизни югорчан. Он также напомнил, что именно сейчас параллельно с процедурой предварительного голосования формируется новая Народная программа партии 2.0, куда собираются проекты и предложения граждан как в офлайн-режиме через общественные приемные, так и через сайт естьрезультат.рф.

Одной из заметных особенностей нынешней кампании стало участие ветеранов и бойцов специальной военной операции. В числе зарегистрированных кандидатов — 66 участников СВО. Борис Хохряков отметил, что это люди, которые уже проявили себя, защищая Родину, а теперь готовы отстаивать интересы граждан и в мирной жизни. По его оценке, их опыт может быть особенно востребован в вопросах адаптации военнослужащих, поддержки семей и командной работы в органах власти.

Статистика нынешнего отбора показывает и общий срез будущего кандидатского корпуса. Среди зарегистрированных участников 56 процентов составляют мужчины, 44 процента — женщины. Каждый пятый кандидат моложе 35 лет, а каждый восьмой уже является действующим депутатом. Почти 250 человек из числа заявившихся — беспартийные. Если смотреть на профессиональный состав, то больше всего среди кандидатов представителей образования, нефтяной и газовой промышленности, бюджетных учреждений, бизнеса и государственной службы — в сумме 67 процентов. Еще 10,64 процента приходится на сферы культуры, спорта и здравоохранения.

В этом году в Югре предварительное голосование проводится по двум моделям. Как уточнил Борис Хохряков, по первой модели партия определит кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Государственной Думы, Думы Югры, Тюменской областной Думы, а также дум Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска. По этой модели зарегистрированы 870 человек, из них 44 участника СВО. Средний конкурс здесь выше — около шести человек на место. Особенно высокая конкуренция сложилась по выборам в Госдуму, где подано 41 заявление, то есть 14 человек на место. Для выборов в муниципальные думы действует четвертая модель, где голосовать будут не все жители, а выборщики, включенные в специальные списки местных политсоветов. По ней подали заявки 418 кандидатов, среди которых 22 участника СВО.

При этом сама процедура для избирателей еще продолжается. На данный момент в Югре желание принять участие в голосовании подтвердили более 150 тысяч человек. Все они зарегистрировались на сайте PG.ER.RU с обязательной верификацией через портал Госуслуг. Регистрация избирателей открыта до 29 мая. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что предварительное голосование «Единой России» уже много лет работает как открытый и конкурентный механизм, который дает гражданам возможность влиять на будущее своего муниципалитета, региона и страны. Таким образом, завершение этапа регистрации — это только первая развилка большой политической кампании, которая уже показала высокий интерес югорчан к участию в ней.