Суд Югры конфисковал квартиру за фиктивную регистрацию 24 иностранцев

В Нижневартовском районе суд конфисковал квартиру у уроженца Таджикистана за фиктивную постановку на миграционный учет 24 иностранцев. Жилье изъяли в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры.

По данным суда, мужчина поставил на учет 21 взрослого и троих несовершеннолетних. Эти люди никогда не жили по указанным адресам и не собирались там проживать. Кроме конфискации квартиры, осужденному назначили штраф в 200 тысяч рублей.

В пресс-службе судов уточнили, что квартира площадью 54,7 квадратного метра использовалась как средство совершения преступления. «Судом применена мера уголовно-правового характера в виде конфискации имущества. Квартира площадью 54,7 кв.м., использованная осужденным в качестве средства совершения преступления, конфискована и обращена в доход государства. При принятии данного решения суд исходил из того, что указанное жилое помещение не являлось для осужденного единственным жильем», — сообщили в пресс-службе судов.