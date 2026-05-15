Коммунальщики Югры убирают листву во время весенней уборки из-за риска подтоплений

В Югре продолжается весенняя уборка, и коммунальщики обязаны убирать старую листву в городах, несмотря на мнение, что она может стать природным удобрением. В лесу такой процесс действительно работает, но в городской среде прелая листва создает риски, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Одна из главных причин уборки — угроза подтоплений. Плотный слой листвы забивает ливневую канализацию, из-за чего во дворах могут появляться большие лужи и потопы.

Кроме того, под прелой листвой страдают газоны: растениям не хватает воздуха, а грибковые инфекции развиваются быстрее. Влажная органика также может стать благоприятной средой для клещей и патогенов. На тротуарах мокрая листва повышает риск травм.

С осени 2025 года листва и ветки официально перестали считаться твердыми коммунальными отходами. Выбрасывать их в баки во дворах нельзя, а вывозить такие отходы могут только компании со специальной лицензией.