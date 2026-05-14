Хоккейный клуб «Югра» вышел в финал ВХЛ после победы над «Нефтяником»

Хоккейный клуб «Югра» вышел в финал плей-офф ВХЛ после победы над альметьевским «Нефтяником» в седьмом матче полуфинальной серии. Игра в Ханты-Мансийске завершилась со счетом 2:1, сообщает РИЦ «Югра».

Встреча прошла на «Югра-Арене» в присутствии 5202 зрителей. Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу команды из Ханты-Мансийска.

«Югра» выиграла три стартовые встречи противостояния, но затем уступила в трех матчах подряд. Решающая игра позволила ханты-мансийской команде пройти дальше.

В финале «Югра» сыграет с воскресенским «Химиком» — фарм-клубом московского «Спартака». Серия начнется 16 мая в Ханты-Мансийске.

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил команду, тренерский штаб и болельщиков с выходом в финал. ««Югра» – в финале Кубка чемпиона России! Со счетом 2:1 завершилась седьмая игра против ХК «Нефтяник» из Альметьевска – один из самых интригующих матчей полуфинала. Поздравляю команду, тренерский штаб, болельщиков, всех нас! Желаю «Югре» удачи в финале!», — написал глава региона.

«Югра» становилась чемпионом ВХЛ в 2021 году. «Химик» выиграл Кубок Петрова двумя годами позже.