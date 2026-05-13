Роспотребнадзор включил Югру в список регионов с высоким риском клещевого энцефалита

Югра вошла в перечень территорий России, где особенно высока вероятность встретить клещей — переносчиков опасных инфекций. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В Уральском федеральном округе к таким регионам отнесли пять территорий: Курганскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также Югру. При этом внутри УрФО по уровню угрозы лидируют Свердловская и Челябинская области и автономный округ.

Именно в этих регионах фиксируют наибольшее число обращений жителей после укусов клещей. Специалисты напоминают, что вирусный энцефалит поражает нервную систему и может привести к тяжелым последствиям.

Почти вся территория Югры признана зоной риска по клещевому энцефалиту. Опасными считаются 19 из 22 муниципалитетов округа. В список вошли Нефтеюганский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Сургутский, Кондинский, Нижневартовский и Советский районы, а также Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск, Мегион, Нягань, Когалым, Лангепас, Покачи, Пыть-Ях и Югорск.

Самой эффективной защитой для жителей эндемичных территорий специалисты называют вакцинацию. Прививку рекомендуют делать заранее, до начала сезона активности клещей.

Также жителям советуют использовать репелленты, выбирать закрытую одежду и осматривать себя после прогулок в лесу или парке.