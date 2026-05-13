Судебные приставы Югры списали участникам СВО 266 млн рублей долгов

В Югре судебные приставы с начала года списали участникам СВО 266 млн рублей долгов по 2 852 исполнительным производствам. Еще 37 млн рублей списали женам участников спецоперации по 400 производствам, сообщает пресс-служба правительства Югры.

Такая мера помогает семьям военнослужащих снизить финансовую нагрузку. Списать долги могут участники СВО, которые заключили контракт на срок больше года, если сумма их кредитных обязательств не превышает 10 млн рублей.

В правительстве уточнили, что мера не распространяется на алименты и выплаты, связанные с компенсацией ущерба жизни и здоровью граждан.

В регионе также действует комплексный пакет поддержки для контрактников. Единовременная выплата составляет 4,1 млн рублей, гарантированный годовой доход — от 6,6 млн рублей. Общий объем материальной помощи за первый год, включая списание долгов, может достигать 18,5 млн рублей.

