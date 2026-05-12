Эксперты рассказали, куда выгоднее вкладываться в недвижимость в ХМАО

В Югре в 2026 году выгоднее всего вкладываться в небольшие квартиры, новостройки и недорогую вторичку в отдельных городах округа. Об этом рассказали siapress.ru эксперты компании «Этажи».

«Рынок недвижимости ХМАО сегодня предлагает разнообразные и уникальные возможности как для комфортной жизни, так и для грамотных инвестиций. В последние годы наблюдается активное развитие городских и пригородных районов, расширение инфраструктуры, создание новых жилых комплексов и общественных пространств. Предпочтения покупателей постепенно меняются: если раньше основное внимание уделялось центральным районам и готовым квартирам, то сейчас всё больше людей выбирает современные новостройки, безопасные и зеленые районы, а также индивидуальные решения под свои потребности», − директора сургутского филиала компании Константина Сыпко.

Специалисты говорят, что сегодня многое зависит от того, как именно человек покупает недвижимость. Если есть наличные деньги, можно рассматривать вторичный рынок или коммерческие помещения. Если покупка идет через ипотеку − выгоднее смотреть на новостройки.

«Если планируете расчет за счет ипотечных средств, то в приоритете новостройки. Пока есть возможность всем семьям с любым количеством детей до 7 лет, приобрести недвижимость от застройщика по субсидированной ставке 6%. Ипотечные ставки подвижны, к концу года прогнозируется снижение ключевой ставки в связи с чем жилье на вторичном рынке будет доступнее, но этот фактор может спровоцировать рост цен на вторичное жилья на 10-15%», − пояснила руководитель департамента аренды Валерия Сотник.

Одним из главных трендов 2026 года стали маленькие квартиры − студии и однокомнатные.

«Спрос сместился в сторону небольших однокомнатных квартир и студий экономкласса. Такие квартиры легче сдать в аренду и быстрее перепродать», − рассказала Сотник.

Вместе с тем, аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на новостройки, поэтому такое жилье эксперты также называют одним из наиболее перспективных вариантов для инвестиций.

«В Сургуте и Ханты-Мансийске можно найти варианты в новых жилых комплексах со сдачей в 2026 – начале 2027 года. При этом рост цен на новостройки уже в 2026 году может составить 12-15%», − отметила она.

Еще одним перспективным направлением специалисты называют инвестиции в недвижимость в Лянторе и Лангепасе. В этих городах можно приобрести вторичное жилье по семейной ипотеке − от собственника, с мебелью и ремонтом, где, при этом, платеж будет равен стоимости аренды.