Пилотажная группа «Барсы» перенесла полет ко Дню Победы на 11 мая

Акция «Бессмертный полк в небе» в Югре вновь переносится из-за непогоды. Пилотажная группа «Барсы» сообщила, что запланированный полет пришлось отменить из-за аномальных погодных условий.

Теперь предварительное время вылета назначено на 11 мая в 10:00.

«Безопасность пилотов и зрителей остается нашим главным приоритетом. Благодарим за понимание, терпение и поддержку», – сообщили представители группы.

Изначально акция должна была пройти 9 мая, однако из-за сильного ветра, метели и плохой видимости выступление сначала перенесли на 10 мая. Но погодные условия в Югре не улучшились, поэтому полеты пришлось отложить еще раз.