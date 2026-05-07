Правительство Югры и «Сургутнефтегаз» согласовали работы по социальным объектам на 2026 год

Правительство Югры заключило дополнительное соглашение о сотрудничестве с ПАО «Сургутнефтегаз», которое определяет перечень работ по строительству, капитальному ремонту и содержанию социальных объектов на 2026 год. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на окружные власти.

Как уточняется, документ продолжает взаимодействие региона и нефтяной компании в решении приоритетных задач, связанных с развитием инфраструктуры и повышением качества жизни населения. Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что компания традиционно участвует в развитии городской инфраструктуры и дорожного хозяйства, включая объекты, которыми пользуются жители округа.

Директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов подчеркнул, что новое соглашение позволит продолжить совместную работу правительства и «Сургутнефтегаза» по важным для региона направлениям.

В окружных властях также напомнили, что участие недропользователей в развитии территорий касается не только Сургута и Сургутского района. В эту работу включены Нижневартовск, Урай, Покачи, Мегион и другие муниципалитеты округа.