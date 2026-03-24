Власти Югры введут в школах белые списки сайтов и централизованный контроль интернета

В школах Югры планируют ввести «белые списки» сайтов, чтобы ограничить доступ к интернету только проверенными ресурсами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на заместителя директора департамента образования и науки Югры Александра Гомзяка. Нововведение он анонсировал на заседании комитета думы округа по социальному развитию.

По его словам, округ централизованно возьмет на себя оплату связи и контроль за безопасностью сети во всех общеобразовательных учреждениях. Речь идет о создании единой системы фильтрации контента.

Доступ школьников и педагогов в интернет ограничат перечнем проверенных сайтов. В него войдут только те платформы, которые прошли проверку и контроль качества. Как пояснили в департаменте образования, вместо свободного поиска в сети дети будут пользоваться системой универсальной цифровой образовательной библиотеки.

На внедрение системы безопасного интернета власти округа намерены направить около 200 млн рублей в течение трех лет.

При этом мобильную связь в школах ограничивать не собираются. Во время уроков ученики будут сдавать телефоны педагогам, однако вне занятий доступ к сети у них сохранится.

Комитет поддержал инициативу в двух чтениях и рекомендовал думе принять соответствующий закон на ближайшем заседании, которое назначено на 26 марта.