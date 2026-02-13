Суд Нефтеюганского района приговорил экс-вице-мэра Елену Абрамову и Богдана Богославца к срокам за взятку

Нефтеюганский районный суд вынес приговор бывшему заместителю главы Нефтеюганска Елене Абрамовой и экс-депутату Тюменской областной думы Богдану Богославцу по делу о взятках. Как сообщает прокуратура Югры, им назначили 7 лет 8 месяцев и 7 лет 7 месяцев лишения свободы.

Подсудимых признали виновными во взятках в крупном размере, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, даче взятки и подстрекательстве к преступлению. По данным следствия, в декабре 2020 года Абрамова получила от Богославца ювелирный набор стоимостью более 186 тысяч рублей как взятку за подписание документов о передаче «Дорожно-строительному предприятию» в долгосрочную аренду участка муниципальных земель в четвертом микрорайоне Нефтеюганска.

В прокуратуре указали, что Абрамова, курировавшая сферу градостроительства и земельных отношений, незаконно обеспечила подготовку и подписание документов о передаче коммерческому предприятию и предпринимателю земельных участков в Нефтеюганске в долгосрочную аренду при отсутствии законных оснований.

Кроме того, суд конфисковал у Абрамовой в доход государства ювелирный набор, полученный в качестве взятки.