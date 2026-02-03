26 российских городов упомянуты в материалах по делу Эпштейна

В пятницу Министерство юстиции США опубликовало около 3 млн новых материалов по делу Джеффри Эпштейна. В документах встречаются упоминания российских городов — как в переписке и организационных деталях поездок, так и в связанных с делом материалах, обратили внимание аналитики РБК.

Судя по подсчётам упоминаний, чаще всего в массивах материалов фигурирует Москва — 9 486 раз. Далее идут Санкт-Петербург (1 517), Новосибирск (314), Сочи (226) и Казань (224). Также в перечне упоминаемых городов — Калининград (113), Ростов-на-Дону (102), Владивосток (80), Улан-Удэ (78), Нижний Новгород (60), Самара (40), Екатеринбург (30), Иркутск (29), Тула (20), Красноярск (15), Саратов (14), Краснодар (10), Челябинск (9), Якутск (8), Ставрополь (6), Мурманск (6), Омск (5), Томск (5), Хабаровск (4), Вологда (3) и Ульяновск (1). Совокупно по категории «Россия» насчитано 15 040 упоминаний.

При этом в опубликованных материалах не зафиксировано упоминаний Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Тюменской области, а также городов этих регионов.