​Парламент Югры увеличит количество депутатов

Состав Думы Югры вырастет с 38 до 40 депутатов. Решение о расширении было единогласно поддержано всеми парламентариями. Как сообщили в региональной избирательной комиссии, уже готовятся изменения в схеме избирательных округов, пишет ФедералПресс.

«На следующем заседании окружная избирательная комиссия сможет представить обновленную схему деления избирательных округов, что позволит своевременно принять нужные решения перед стартом избирательной кампании», – подчеркнул председатель Думы Югры Борис Хохряков.

Увеличение числа депутатов связано с ростом количества избирателей в регионе — их уже более миллиона человек. При этом действующая смешанная избирательная система сохранится: половина депутатов будет избираться по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Теперь каждая из частей получит по 20 мандатов.

Изменения вступят в силу с февраля 2026 года и не затронут текущий состав парламента. Очередные выборы в Думу Югры состоятся в сентябре 2026 года — жители округа изберут новый, восьмой состав регионального законодательного собрания.