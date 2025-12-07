Югорский космонавт записал видеообращение в честь открытия Национального центра «Россия»

Командир Международной космической станции Сергей Рыжиков из Нижневартовска записал обращение к жителям Югры прямо с орбиты Земли. Находясь на высоте около 400 километров, космонавт Роскосмоса поздравил земляков с открытием филиала Национального центра «Россия» в Югре, сообщает «НЦ «Россия». Югра».

Для Сергея Рыжикова это событие имеет особое значение – его детство прошло в Нижневартовске, и связь с родным регионом он сохраняет даже в космосе.

«Здесь вы можете оценить просторы нашей страны, красоту Сибири и увидеть трудолюбивых, широких душой людей, ежедневным трудом приумножающих богатство нашей Родины», – сказал космонавт в видеообращении.

Он отметил, что новый центр поможет жителям и гостям округа глубже познакомиться с историей, природой и людьми Югры – региона, который играет важную роль в развитии всей страны. По словам Рыжикова, филиал станет местом, где можно по-настоящему почувствовать, чем живет регион и в чем его уникальность.

