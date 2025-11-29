В Югре приставы прекратили почти 5 тысяч производств в отношении участников СВО и их семей

Судебные приставы Югры с начала 2025 года списали более 513 млн рублей кредитной задолженности участникам специальной военной операции. Исполнительные производства прекращены в отношении 1 475 военнослужащих, заключивших контракты с Вооруженными силами РФ для участия в СВО. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Югре.

Как уточнили в ведомстве, в рамках изменений, внесенных в законодательство, с начала года прекращено 4 969 исполнительных производств по кредитным обязательствам на общую сумму 513 млн рублей. Кроме того, остановлены еще 894 производства в отношении членов семей участников СВО – в частности, 246 жен – на сумму более 80 млн рублей.

Согласно новым поправкам, исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, включая ипотечные, прекращаются в отношении граждан, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ с 1 декабря 2024 года для выполнения задач специальной военной операции. При этом обязательным условием является срок контракта более одного года, а сумма кредитных обязательств не должна превышать 10 млн рублей.

Закон также предусматривает возможность прекращения исполнительных производств по кредитам в отношении супруги или супруга военнослужащего.

«Гражданину или его ближайшим родственникам необходимо обратиться в любое отделение судебных приставов УФССП России по ХМАО — Югре или в аппарат Управления и предоставить следующие документы: заявление о прекращении исполнительного производства; копию контракта о прохождении военной службы сроком на один год и более или справки из соответствующего органа Министерства обороны Российской Федерации о заключении указанного контракта с 1 декабря 2024 года; для принятия решения о прекращении исполнительного производства в отношении супруги (супруга) лица, заключившего контракт о прохождении военной службы, дополнительно необходимо приложить документ о заключении брака. Подать заявление можно также дистанционно с помощью личного кабинета на портале Госуслуг», – пояснили в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что все участники СВО также имеют право на приостановление исполнительных производств. Однако приостановление не означает их прекращения. При этом мера не распространяется на алиментные обязательства, компенсацию вреда жизни и здоровью, выплаты в связи со смертью кормильца, а также имущественные требования, возникшие в результате коррупционных преступлений.