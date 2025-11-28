В Сургутском ОКД отмечают годовщину первой операции на сердце ребенка

27 лет назад в Окружном кардиоцентре провели первую операцию на сердце ребенку. Сегодня врачи говорят, что именно тогда началась новая глава в оказании высокотехнологичной помощи самым маленьким пациентам региона, рассказывает пресс-служба ОКД.

В ноябре 1998 года в окружной кардиоцентр поступил трёхлетний пациент с врожденным пороком сердца. Ребенку требовалась коррекция патологии, и сердечно-сосудистые хирурги выполнили перевязку открытого артериального протока. Примечательно, что с этой операции в мире начиналась история хирургии врожденных пороков сердца – за 60 лет до того, как эта методика появилась в Югре.

Сегодня детская кардиохирургия в регионе развивается особенно активно. Год назад в кардиоцентре открылось первое и единственное в округе специализированное отделение для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов от рождения до 18 лет.

Под руководством заведующего отделением, сердечно-сосудистого хирурга, кандидата медицинских наук Петра Лазарькова в работу внедрены современные оперативные подходы, которые ранее были доступны только в федеральных центрах. В их числе:

– гибридное лечение критических врожденных пороков сердца;

– мини-доступы для коррекции дефекта межпредсердной перегородки;

– технологии раздельной перфузии при операциях на дуге аорты у детей, в том числе без остановки сердца;

– операция Росса и другие высокотехнологичные методики.

Всего с 1998 года в Окружном кардиоцентре спасено более трёх тысяч маленьких сердец, при этом каждый третий пациент – ребёнок в возрасте до одного года.

Главный врач Окружного кардиологического диспансера, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева подчёркивает, что результаты работы детской команды кардиоцентра невозможно оценить только сухими цифрами:

«Только родители, которые прошли путь лечения и выздоровления вместе со своими детьми, истинно понимают ценность непростого труда Команды детского сердца ОКД. Коллеги, благодарю за профессионализм! Малышам желаю крепкого здоровья!»