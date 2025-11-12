В Барсово прошел патриотический праздник для школьников

Поселок Барсово стал центром патриотического воспитания молодежи. В День народного единства, 4 ноября, в стенах школы №1 состоялось яркое мероприятие ‒ военизированная эстафета. Организатором выступил проект общественной организации МООСР «Флагман», получивший поддержку Грантом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры.

Программа мероприятий включала три этапа испытаний.

Первый этап: Участники продемонстрировали свою физическую подготовку, преодолев полосу препятствий и пробегая дистанцию с преодолением искусственных преград.

Второй этап: Здесь участники состязались в скорости сборки-разборки автомата АК-74, проверяя практические знания основ военной подготовки.

Третий этап: Завершился веселым соревнованием по перетягиванию каната, демонстрируя силу духа и сплоченность команды.

Особое внимание привлек заключительный конкурс презентации проекта военно-патриотической игры «Борьба за знамя». Молодежь проявила ответственность, выносливость и волю к победе, показывая командный дух и готовность защищать Родину.

Мероприятие курировал старший инструктор проекта Юрий Сарапулов, благодаря профессионализму которого программа была реализована на высоком уровне.

«Ребята действительно выкладываются на полную! Их энтузиазм и стремление стать лучше вдохновляют нас всех, кто занимается организацией и проведением мероприятий. Увидеть горящие глаза детей, ощущающих азарт борьбы и радость побед ‒ дорогого стоит! Мы стараемся создать условия, где каждый ребенок сможет раскрыть потенциал, развить лидерские качества и научиться работать в команде. Ведь именно это помогает формировать характер и закладывает основу успешного будущего каждого участника. Огромное удовольствие приносить такая работа ‒ когда видишь искреннюю заинтересованность ребят, желание учиться новому и совершенствоваться. Наши инструкторы отдают силы и душу, чтобы поддержать молодых патриотов, ведь мы верим, что будущее страны зависит от сегодняшних мальчишек и девчонок!» ‒ рассказал старший инструктор проекта «Внуки Победителей, будущее России» Юрий Сарапулов.

Подобные события позволяют воспитывать молодое поколение в духе патриотизма и любви к Отечеству, способствуя формированию гордости за великие достижения наших предков и осознанию важности сохранения исторической памяти и традиций.

«Проект «Внуки Победителей, будущее России» оставил незабываемые впечатления и стал важным событием для нашей школы. Я рада видеть, насколько активно дети участвуют в мероприятиях подобного формата. Это отличная возможность показать ребятам важность взаимопомощи, дружбы и ответственности друг перед другом. Такие проекты помогают детям ощутить себя частью большого коллектива, почувствовать значимость своего вклада в общее дело. Для меня особенно ценно наблюдать, как подростки объединяются, поддерживая друг друга в сложных ситуациях. Мы получаем прекрасный опыт, который обязательно повторим в будущем», ‒отметила учитель физической культуры МБОУ «Барсовская СОШ №1» Ирина Флусова.

Успешное проведение соревнований стало возможным благодаря усилиям исполняющей обязанности директора школы Натальи Анатольевны Кириченко и финансовой поддержке, полученной в рамках программы грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры.

Это подчеркивает важность командной работы и значимую роль руководства образовательных учреждений в организации мероприятий, направленных на развитие детей и молодежи. Такие инициативы способствуют формированию активной гражданской позиции среди учащихся, развитию их лидерских качеств и популяризации здорового образа жизни.