ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjdEYZ2f реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  81,2257   EUR  93,8365  

Новости

Больше новостей
Вы принимаете БАДы?
Комментировать
0
Поэтапное, а не сразу, введение НДС и изменение порога по его уплате для малого бизнеса - это:
Комментировать
0
Плющенко поступил с сыном правильно?
Комментировать
0
Штрафовать работников ГАИ на такую же сумму, на которую они выписали незаконный штраф, это:
Комментировать
0
Больше опросов

Представители коренных народов севера в Югре получат увеличенную субсидию на покупку жилья

В Югре увеличили жилищную субсидию для малочисленных народов севера

Представители коренных народов севера в Югре получат увеличенную субсидию на покупку жилья
Фото admhmao.ru

Правительство Югры утвердило новый порядок жилищных субсидий для коренных малочисленных народов региона. Решение принято на очередном еженедельном заседании окружного кабмина.

Губернатор Югры Руслан Кухарук сообщил, что документ фактически возобновляет специализированную жилищную поддержку, закрытую в 2014 году: «Предыдущая программа по жилищной поддержке коренных малочисленных народов Югры была закрыта в 2014 году. Больше 10 лет мы отрабатывали объем поступивших по ней заявок. Всего с 2006 года субсидию получили 5034 семьи, проживающие на территории региона. Сегодня мы утверждаем новый порядок предоставления субсидии, предусмотрев новые возможности и увеличив размер самой выплаты».

Выплаты планируют стартовать с 2026 года — после принятия муниципальных порядков выдачи жилищных сертификатов. Срок действия сертификата будет до шести месяцев. Заместитель губернатора Азат Ислаев уточнил ключевой параметр новой модели: «Общую потребность финансирования программы будет определять Департамент строительства и архитектуры Югры. Ежегодно гражданам будут выдаваться соответствующие жилищные сертификаты сроком действия до полугода. Если ранее размер выплат составлял 50% от расчетной стоимости жилья, то теперь он будет 100%».

Кто сможет претендовать на субсидию
— представители коренных малочисленных народов Югры, проживающие в округе не менее 10 лет;
— семьи, не имеющие собственного жилья или жилья по договору социального найма в последние 5 лет;
— граждане, ранее не получавшие финансовые меры поддержки на улучшение жилищных условий за счёт бюджетов бюджетной системы РФ.

Первоочередное право закреплено за участниками специальной военной операции и многодетными семьями.

Субсидию можно направить на покупку готового или строящегося жилья (включая вторичный рынок и новостройки), строительство индивидуального дома, погашение ипотечного кредита или договора долевого участия. По оценкам округа, потенциальными получателями выплаты уже сегодня являются более 3500 семей.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:07, просмотров: 155, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

