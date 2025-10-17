Семья из Нижневартовска признана лучшими хранителями традиций на «Семье года»

Семья Мадьяровых из Нижневартовского района одержала победу в X Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций», пишет в своих соцсетях губернатор Югры Руслан Кухарук.

Югорчане бережно сохраняют историю своего рода и возрождают старинные ремёсла предков — от гончарного дела до ткачества ковров. В их семейном музее собраны уникальные экспонаты, которые передаются из поколения в поколение, а в творческой мастерской оживают традиции: здесь проходят занятия по гончарному искусству и ковроткачеству для всех желающих, отмечает глава региона.

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил победителей, отметив, что успех семьи Мадьяровых отражает духовное богатство региона: «Это большое достижение показывает всю глубину семейных ценностей нашего региона, уважение к народным промыслам и историческому наследию. Пусть дом каждой югорской семьи будет наполнен теплом, любовью и радостью».