В Югре работают над повышением престижа агропромышленных профессий

В Югре идет планомерная работа по повышению престижа профессий, связанных с агропромышленным комплексом. Эта тема стала одним из пунктов повестки дня на заседании правительства округа.

Соответствующий документ, предполагающий комплекс мероприятий до 2027 года, разработан во исполнение программы «Повышение престижа профессий АПК к 2035 году», утверждённой заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Патрушевым. План включает комплекс мер, направленных на продвижение профессионального статуса работников отрасли, повышение квалификации и мотивации кадров, развитие взаимодействия между образовательными учреждениями и работодателями, а также информирование общества о значении профессий агропромышленного комплекса для экономики региона.

Директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин подчеркнул, что, несмотря на то что автономный округ традиционно не относится к аграрным регионам, работа в этом направлении уже активно ведётся.

«Она носит межведомственный комплексный характер. Конечно, в первую очередь идут мероприятия сферы образования — популяризация профессий АПК, профориентационные мероприятия. Кроме того, мы сейчас вступили в активную фазу открытия в регионе агропромышленных классов. С 1 сентября их у нас уже 10. Помимо отрасли образования в плане участвуют другие органы исполнительной власти. Наша общая цель — показать возможности и перспективы АПК, сориентировать ребят поступать на соответствующие профессии и специальности, а тех, кто уже закончил обучение, — привлечь к работе», — отметил Алексей Дренин.