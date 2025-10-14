Югра приняла большой этнофорум «Живая культура традиций»

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036425"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761850772"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hZorayyTdBSjJfLdVyxxFDdBcb29KSOb5k2MmKrb6e9HYe0e1nzc3PU6bdCzZeq8snZvfI/bcl5bm/ZC745ggTyeHcJRMVifW1k7I5nivxcT3LQJS53pHEdb8QogNYOF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hZorayyTdBSjJfLdVyxxFDdBcb29KSOb5k2MmKrb6e9HYe0e1nzc3PU6bdCzZeq8snZvfI/bcl5bm/ZC745ggTyeHcJRMVifW1k7I5nivxcT3LQJS53pHEdb8QogNYOF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036402"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761843550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=7wDGHFFGV71aFcbGZihgask0ThbKo0WQ0piaxus39JBaJRcNSxl7AoVp+aCzGqEKZHc3Zh+pYPUj8Nsm1+zCgzeMuEYUp9mE657BAhcDlBKW6dlSrrlD7gcvUdwSL7Xa"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=7wDGHFFGV71aFcbGZihgask0ThbKo0WQ0piaxus39JBaJRcNSxl7AoVp+aCzGqEKZHc3Zh+pYPUj8Nsm1+zCgzeMuEYUp9mE657BAhcDlBKW6dlSrrlD7gcvUdwSL7Xa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 21:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#303 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036402"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761843550"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=7wDGHFFGV71aFcbGZihgask0ThbKo0WQ0piaxus39JBaJRcNSxl7AoVp+aCzGqEKZHc3Zh+pYPUj8Nsm1+zCgzeMuEYUp9mE657BAhcDlBKW6dlSrrlD7gcvUdwSL7Xa"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=7wDGHFFGV71aFcbGZihgask0ThbKo0WQ0piaxus39JBaJRcNSxl7AoVp+aCzGqEKZHc3Zh+pYPUj8Nsm1+zCgzeMuEYUp9mE657BAhcDlBKW6dlSrrlD7gcvUdwSL7Xa"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "122"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(35) "Сибпромстрой (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "e178a12cade8d32395ede2822747d852.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 21:59:10"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "122"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#310 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#311 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#307 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#308 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760036425"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761850772"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=hZorayyTdBSjJfLdVyxxFDdBcb29KSOb5k2MmKrb6e9HYe0e1nzc3PU6bdCzZeq8snZvfI/bcl5bm/ZC745ggTyeHcJRMVifW1k7I5nivxcT3LQJS53pHEdb8QogNYOF"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=hZorayyTdBSjJfLdVyxxFDdBcb29KSOb5k2MmKrb6e9HYe0e1nzc3PU6bdCzZeq8snZvfI/bcl5bm/ZC745ggTyeHcJRMVifW1k7I5nivxcT3LQJS53pHEdb8QogNYOF"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "123"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "34"
      ["name"]=>
      string(37) "Сибпромстрой (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(27) "https://www.sibpromstroy.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "bc07d3baa118999a246374cdb914343c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjceszgo"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(84) "ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-10 00:00:25"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-30 23:59:32"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "123"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#315 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#312 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjceszgo реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  80,8548   EUR  93,9181  

Новости

  • ​В Югре прошел большой форум на стыке культуры, традиций и креативных индустрий

    ​В Югре прошел большой форум на стыке культуры, традиций и креативных индустрий

    Сегодня в 14:49
    63 0
  • ​В ЖК «Георгиевский» прошла акция «Посади свое дерево» – жители высадили сосны и рябины вокруг школы

    ​В ЖК «Георгиевский» прошла акция «Посади свое дерево» – жители высадили сосны и рябины вокруг школы

    Сегодня в 13:59
    129 0
  • Введение нового утильсбора для автомобилей в России может быть отсрочено

    Введение нового утильсбора для автомобилей в России может быть отсрочено

    Сегодня в 13:48
    188 0 
  • 	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=d9j6XbRhgJYJpd76bQQWvTCfXhENn/oTHzGMMbBG0Zyn5tHOWcKRP0HT2VKSvfafbl2f6vzJyCFWZOXXPJ9sBIe+CkFmYlo9nDbjgDFbflL6GMHxj+0SGvU6tQ69WEBAGuhbunIjJZkcX6tlXN6E0Q=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=d9j6XbRhgJYJpd76bQQWvTCfXhENn/oTHzGMMbBG0Zyn5tHOWcKRP0HT2VKSvfafbl2f6vzJyCFWZOXXPJ9sBIe+CkFmYlo9nDbjgDFbflL6GMHxj+0SGvU6tQ69WEBAGuhbunIjJZkcX6tlXN6E0Q=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c16f6acf291f88a4d7a156673fc76d8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=d9j6XbRhgJYJpd76bQQWvTCfXhENn/oTHzGMMbBG0Zyn5tHOWcKRP0HT2VKSvfafbl2f6vzJyCFWZOXXPJ9sBIe+CkFmYlo9nDbjgDFbflL6GMHxj+0SGvU6tQ69WEBAGuhbunIjJZkcX6tlXN6E0Q=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=d9j6XbRhgJYJpd76bQQWvTCfXhENn/oTHzGMMbBG0Zyn5tHOWcKRP0HT2VKSvfafbl2f6vzJyCFWZOXXPJ9sBIe+CkFmYlo9nDbjgDFbflL6GMHxj+0SGvU6tQ69WEBAGuhbunIjJZkcX6tlXN6E0Q=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c16f6acf291f88a4d7a156673fc76d8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

    	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#360 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1760424518"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1761720522"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=d9j6XbRhgJYJpd76bQQWvTCfXhENn/oTHzGMMbBG0Zyn5tHOWcKRP0HT2VKSvfafbl2f6vzJyCFWZOXXPJ9sBIe+CkFmYlo9nDbjgDFbflL6GMHxj+0SGvU6tQ69WEBAGuhbunIjJZkcX6tlXN6E0Q=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=d9j6XbRhgJYJpd76bQQWvTCfXhENn/oTHzGMMbBG0Zyn5tHOWcKRP0HT2VKSvfafbl2f6vzJyCFWZOXXPJ9sBIe+CkFmYlo9nDbjgDFbflL6GMHxj+0SGvU6tQ69WEBAGuhbunIjJZkcX6tlXN6E0Q=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "161"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "73"
      ["name"]=>
      string(21) "ЛогоГрад (15)"
      ["link"]=>
      string(39) "https://vk.com/centr.cor.rechi.logograd"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8c16f6acf291f88a4d7a156673fc76d8.png"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcYVrTH"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(63) "ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2025-10-14 11:48:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2025-10-29 11:48:42"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "161"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#366 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#367 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#368 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#364 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
    ИП Елтышев С.А., ИНН861708119929 erid:2SDnjcYVrTH реклама на siapress.ru
  • В Госдуме предложили разрешить россиянам подключаться к родительским собраниям онлайн

    В Госдуме предложили разрешить россиянам подключаться к родительским собраниям онлайн

    Сегодня в 13:34
    126 0
  • ​В Сургуте появилась еще одна «Аллея предпринимателей»

    ​В Сургуте появилась еще одна «Аллея предпринимателей»

    Сегодня в 12:47
    185 0 
  • 	array(0) {
}

    	array(0) {
}

    	NULL
  • Завершается реконструкция одного из главных окружных гостиничных комплексов — «Югорской долины»

    Завершается реконструкция одного из главных окружных гостиничных комплексов — «Югорской долины»

    Сегодня в 12:25
    186 0
  • Аэропортам Югры выделили почти 700 млн на модернизацию. Сургуту и Нижневартовску ничего не досталось

    Аэропортам Югры выделили почти 700 млн на модернизацию. Сургуту и Нижневартовску ничего не досталось

    Сегодня в 11:54
    208 0
  • ​Кардиологи Сургута спасли мужчину за четыре минуты до остановки сердца

    ​Кардиологи Сургута спасли мужчину за четыре минуты до остановки сердца

    Сегодня в 11:29
    227 0
  • ​Почти все − в тени: до 95% аренды жилья в России остаются нелегальными

    ​Почти все − в тени: до 95% аренды жилья в России остаются нелегальными

    Сегодня в 10:59
    229 0
  • ​В Тюменской области казачья молодежь соревновалась за «Кубок Ермака» и изучила беспилотники

    ​В Тюменской области казачья молодежь соревновалась за «Кубок Ермака» и изучила беспилотники

    13 октября в 21:25
    470 0
  • ​Тюмень поделилась опытом цифрового здравоохранения на международном конгрессе

    ​Тюмень поделилась опытом цифрового здравоохранения на международном конгрессе

    13 октября в 20:34
    543 0
  • ​«Трудовой код» Тюмени: на фестивале «Ноль Плюс» наградили лучших работников региона

    ​«Трудовой код» Тюмени: на фестивале «Ноль Плюс» наградили лучших работников региона

    13 октября в 20:25
    437 0
  • Развитие ТЭК Югры обсудили на уровне совещания в министерстве энергетики России

    Развитие ТЭК Югры обсудили на уровне совещания в министерстве энергетики России

    13 октября в 18:18
    539 0
Больше новостей
Освобождение бывшего главы Сургута Андрея Филатова из-под домашнего ареста - это:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России, так как это «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Жилье в Сургуте дешевеет. Это вас:
Комментировать
0
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал запретить майонез в России как «яд для русского человека». Ваше мнение:
Комментировать
0
Ваше отношение к Сургуту:
Комментировать
0
Предложение брать социальный налог с неработающих здоровых граждан - это:

Справедливо 50%

Обдиралово 38.3%

Не знаю 11.7%

Всего голосов: 94

Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре прошел большой форум на стыке культуры, традиций и креативных индустрий

Югра приняла большой этнофорум «Живая культура традиций»

​В Югре прошел большой форум на стыке культуры, традиций и креативных индустрий
Фото департамента внутренней политики Югры

Ханты-Мансийск на три дня стал центром притяжения мастеров народного творчества, архитекторов, дизайнеров и ученых со всей страны. В конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» прошел этнофорум «Живая культура традиций», собравший более ста участников из Югры, Тюмени, Москвы, Челябинской и Иркутской областей, Карелии, Мордовии и Калининграда. В работе форума приняли участие ведущие эксперты из России и Монголии, представители Российской академии наук, Российской академии художеств, издательства «Наука», а также музеев и архитектурных институтов, сообщает правительство Югры.

Мероприятие объединило народные традиции и современные подходы к дизайну, моде и архитектуре. Его участники представили проекты, направленные на развитие туристического потенциала Югры и сохранение культурного кода коренных народов Севера.

«Этнофорум проводится для того, чтобы чтить, сохранять и популяризировать традиции и особенности народного искусства. Чтобы выстраивать большое будущее, нужно помнить о своих корнях и знать, кто мы и откуда», — отметила член Союза дизайнеров России, президент Северной академии искусств и дизайна Ксения Илауски.

Одним из ключевых событий форума стала лекция вице-президента Союза архитекторов России Алексея Комова на тему «Русская суверенная архитектура». Также прошел международный модный показ с участием дизайнеров из Монголии и Югры, где была представлена коллекция «Великие королевы Монголии».

На выставке художница Ляля Кашапова представила персональную экспозицию «50 оттенков черного…», написанную с использованием нефти. «Старалась раскрыть возможности нефти, как основного материала с широкой цветовой палитрой, который применим в творчестве художников», — рассказала автор. «Особенность этого направления в том, что используемые материалы сохнут медленно, что позволяет длительное время изменять оттенки, дорабатывать эскизы и итоговую картину. Здесь не существует точной унифицированной техники, каждый автор работает по-своему, и у каждого, думаю, есть свои профессиональные секреты».

Художница также представила серию картин «Югорский мой край». «Участие в этнофоруме, в первую очередь, нацелено на трансляцию живых традиций народного искусства Югры как диалога и обмена знаниями, навыками мастеров традиционного искусства и народных промыслов и ремесел, дизайнерами, художниками», — отметила Кашапова.

Во время форума работали галереи «Живая культура традиций», «Коды народного искусства» и экспозиция художников Югры, Сибири и Арктики. Мастера проводили мастер-классы по вязанию, плетению поясов, созданию сувениров.

Сотрудники Музея природы и человека рассказали об уникальных народных промыслах региона. Так, ханты издавна занимались крапивным ткачеством. О технологии обработки крапивы и секретах работы на ткацком станке рассказала художник-конструктор Историко-культурного центра «Старый Сургут» Оксана Кулабухова.

Этнофорум «Живая культура традиций» реализован Некоммерческим фондом поддержки и развития народных художественных промыслов и ремесел при поддержке Фонда гражданских инициатив Югры, гранта губернатора округа и Северной академии искусств и дизайна. По мнению организаторов, такие мероприятия укрепляют культурную самобытность, способствуют сохранению духовного наследия и развитию креативных индустрий. В течение трех дней форум стал площадкой, где традиция и современность встретились в живом диалоге, а творчество мастеров Югры стало символом преемственности поколений.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:49, просмотров: 64, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургут занял шестое место в России по уровню зарплат и покупательской способности 692
  2. ​В Сургутском районе открылась первая в России муниципальная школа цифрового спорта 603
  3. МФЦ Югры запустил собственного чат-бота в мессенджере MAX 592
  4. В России находятся около 770 тысяч мигрантов, подлежащих выдворению 567
  5. В Госдуме рассматривают законопроект о кратном увеличении штрафов за ненадлежащее обращение с животными 557
  6. ​Тюмень поделилась опытом цифрового здравоохранения на международном конгрессе 543
  7. Развитие ТЭК Югры обсудили на уровне совещания в министерстве энергетики России 540
  8. ​В Тюменской области казачья молодежь соревновалась за «Кубок Ермака» и изучила беспилотники 470
  9. ​«Трудовой код» Тюмени: на фестивале «Ноль Плюс» наградили лучших работников региона 438
  10. В Сургуте пройдет проверка сирен на территории ГРЭС-1 313
  1. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4464
  2. ​Сургутяне сажают деревья там, где будут жить ‒ в ЖК «Георгиевском» высадили 30 сосен за выходные 3669
  3. ​Власти Сургута объяснили, почему жильцы дома на Ивана Захарова заплатили за отопление, которого не было 3296
  4. В Югре и России ужесточились правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам 2204
  5. Недвижимость под 17%: где искать выгоду // ONLINE 2111
  6. Завершение ремонта в колледже имени Знаменского в Сургуте перенесли более чем на полгода 2090
  7. ​Жители одного из домов Сургута борются за смену управляющей компании: дом застрял между «Системой» и «Гармонией» 1992
  8. Сургутские врачи девять лет боролись за жизнь пациентки с сложной онкологией — и преуспели 1816
  9. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 октября? // АФИША 1736
  10. ​Банк Уралсиб и Сравни подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровых финансовых услуг 1729
  1. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 8626
  2. ​Где концерты, Зин? 7139
  3. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 6078
  4. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 5235
  5. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4885
  6. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 4665
  7. ​Виталий Милонов: «Майонез ‒ это яд для русской нации» 4464
  8. ​Сургутяне получат тепло в квартирах с 23 сентября 4348
  9. Погуляем, поедим 4067
  10. ​В Сургуте включают отопление: опубликован график подключения с 23 по 25 сентября 4017

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика