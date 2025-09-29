В полуфинал премии #МЫВМЕСТЕ вышли 23 проекта из Югры

23 социальных проекта из Ханты-Мансийского автономного округа прошли в полуфинал Международной премии #МЫВМЕСТЕ, обеспечив региону место в тройке лидеров среди всех субъектов Российской Федерации.

Среди полуфиналистов — значимые инициативы: госпитальные миссии Гуманитарного добровольческого корпуса, благотворительная программа «Родное тепло», патриотическая акция «Архивный десант» и другие проекты. В номинации «Муниципальные образования» выделены Мегион, Ханты-Мансийск, Лангепас, Нефтеюганский и Октябрьский районы.

Особое признание получила главный специалист Центра развития добровольчества Молодёжного центра Югры Екатерина Шульга, которая стала победителем регионального этапа в номинации «Волонтёр года». За её плечами — семь гуманитарных миссий и создание собственного волонтёрского отряда.

«С первой поездки в гуманитарную миссию добровольчество стало важной частью жизни, пустило корни в самое сердце. Сейчас волонтёрство — основа моей работы, досуга, по сути, каждого дня. Победа на региональном уровне — маяк, сигнализирующий, что я на верном пути», — поделилась Екатерина Шульга.

В 2025 году участие югорчан в премии стало рекордным: на конкурс поступило 569 заявок — на 75 больше, чем в прошлом году. Этот результат демонстрирует высокий уровень развития гражданских инициатив и волонтёрского движения в Югре, а также активное участие жителей в решении социально значимых задач.

Лучшие проекты региона будут представлены в Москве на Форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который пройдёт с 2 по 5 декабря. Организаторы форума — Ассоциация Добро.рф и Федеральное агентство по делам молодёжи.