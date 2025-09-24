Югра наращивает экспорт пиломатериалов

В 2025 году предприятия лесопромышленного комплекса Югры существенно нарастили экспорт пиломатериалов. По данным окружных властей, региональные компании увеличили объёмы поставок в Киргизию и Узбекистан, укрепив свои позиции на традиционных рынках.

Кроме того, впервые налажены поставки продукции деревообработки в Иран. Югорские предприятия намерены расширять своё присутствие в этой стране, рассматривая её как перспективное направление экспорта.

Общий объём поставок продукции лесопромышленного комплекса региона в текущем году превысил 1,3 млрд рублей.

Крупнейшим экспортёром отрасли остаётся АО «Югорский лесопромышленный холдинг», который отправляет на зарубежные рынки не только пиломатериалы, но и древесно-стружечные плиты.

Эксперты отмечают, что положительная динамика экспорта обусловлена как ростом спроса на югорскую продукцию, так и модернизацией производственных мощностей предприятий региона.